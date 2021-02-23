В Ереване оппозиция вышла на протест с требованием отставки Пашиняна

В Ереване оппозиция вышла на протест с требованием отставки Пашиняна2
- 23.02.2021, 16:07
Акции протеста в Армении проходят ежедневно.
В Ереване во вторник оппозиционное "Движение за спасение Отечества" вышло на акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает армянская служба "Радио Свобода".
Протестующие планировали заблокировать третий корпус здания правительства, однако полицейские выставили границу и не позволили протестующим приблизиться к зданию.
Участники акции планировали помешать входу премьер-министра Никола Пашиняна в здание правительства.
Заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян сообщил, что у третьего корпуса здания правительства полиция подвергла приводу 25 участников акции протеста.
Во время митинга оппозиции 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.