Украина подала в суд на Россию из-за отравления Навального и политических убийств 2 23.02.2021, 17:33

Киев считает, что нарушена о праве на жизнь Европейской конвенции.

Правительство Украины 19 февраля подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новое, девятое, межгосударственное заявление в отношении России. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, сообщает dw.com.

«Заявление касается утверждений правительства Украины по административной практике Российской Федерации, которая в настоящее время продолжается, относительно целенаправленных операций по убийству оппонентов Российской Федерации в России и на территории других государств, включая членов Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта», - пояснил Лищина. Также он отметил, что в одном из эпизодов, который фигурирует в обвинениях Украины, есть факт покушения на российского оппозиционера Алексея Навального.

Документ, направленный в соответствии со статьей 33 Европейской конвенции о правах человека, зарегистрирован под номером 10691/21.

Правительство Украины: Россия сознательно проводит операции прикрытия

Как следует из преамбулы к самому заявлению, «правительство Украины также утверждает, (что имеет место - Ред.) административная практика Российской Федерации, не расследующей эти операции по убийству и сознательно использующей операции прикрытия, направленные на срыв усилий по поиску виновных». По версии украинского кабмина, в этой связи имело место нарушение как связанных с существом дела, так и процедурных аспектов статьи 2 о праве на жизнь Европейской конвенции о правах человека.

Представители РФ пока не прокомментировали ситуацию с жалобой Киева.

Жалоба по Крыму и иск Грузии

Ранее, 14 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что готов частично рассмотреть по существу межгосударственную жалобу Украины в отношении РФ по Крыму, а также пришел к выводу, что России «осуществляла эффективный контроль над Крымом» с 27 февраля 2014 года.

Кроме того, ЕСПЧ недавно вынес решение по иску Грузии к России, поданному во время войны в Южной Осетии в августе 2008 года. Так, суд в Страсбурге не признал юрисдикцию РФ на грузинской территории на момент боевых действий с 8 по 12 августа 2008 года.

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