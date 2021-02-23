закрыть
23 февраля 2021, вторник, 18:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Джонсон верит, что к концу июня в Британии снимут ограничения

  • 23.02.2021, 18:00
Джонсон верит, что к концу июня в Британии снимут ограничения
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Лишь в немногих государствах темпы вакцинации выше, чем в этой стране.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "с большим оптимизмом" оценивает вероятность того, что большинство ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, в стране будут сняты к 21 июня, сообщает "Радио Свобода".

Эта дата указана в обнародованном накануне графике постепенного выхода из общенационального карантина, который был введён в Британии в декабре в связи с распространением более заразного по сравнению с обычным штамма коронавируса.

С тех пор заболеваемость в стране и число смертей снизились в несколько раз. В стране началась массовая кампания вакцинации – прививки получили уже около 20 процентов жителей Британии.

8 марта должны открыться школы. К концу марта будет снят запрет на встречи людей из разных домохозяйств. 12 апреля должно открыться большинство магазинов и предприятий сферы услуг, 17 мая – гостиницы и рестораны. К 21 июня должны быть сняты все запреты на контакты между людьми, которые останутся в силе к тому времени.

Британия одна из первых стран, представивших столь чёткий план снятия ограничений. Лишь в немногих государствах темпы вакцинации выше, чем в Великобритании. Одно из них – Израиль, где власти тоже начали ослаблять карантинные меры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников