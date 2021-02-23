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Белорусские спортсмены не только осуждают беззаконие, но и рвутся на Олимпиаду

  • 23.02.2021, 18:08
Белорусские спортсмены не только осуждают беззаконие, но и рвутся на Олимпиаду

За кого мы точно сможем поболеть и кто на подходе.

До Олимпийских игр в Токио всего пять месяцев. Многие спортсмены спокойно готовятся к ОИ, уже имея на руках лицензии, но хватает и тех, кто до сих пор сражается за путевку в Японию. А как обстоят дела у белорусских атлетов, не побоявшихся выступить против насилия и за честные выборы? Кого мы можем увидеть на Олимпиаде? Дмитрий Руто изучил вопрос, сообщает «Трибуна».

У кого олимпийская лицензия на Токио уже есть?

Эльвира Герман, 24 года, легкая атлетика

Достижения: чемпионка Европы-2015 среди юниоров, чемпионка мира-2016 среди юниоров, серебряный призер молодежного ЧЕ-2017, чемпионка Европы-2018, победитель и серебряный призер II Европейских игр-2019

Когда завоевала лицензию: 6 июня 2020 года

Молодая бегунья, все чаще оставляющая на соревнованиях позади себя более опытную Алину Талай, забронировала себе место среди участников Олимпийских игр еще в начале июня 2020 года. На турнире в Минске спортсменка дважды превысила квалификационный норматив в беге на 100 метров с барьерами: в квалификации (12,79 секунды) и в финале (12,80). Для участия в Олимпиаде в Токио у женщин установлен норматив 12,84.

Схожие секунды в конце лета 2020-го показала Талай – на Гран-при в Брюсселе заняла второе место и уложилась в олимпийский норматив, так что и у этой белоруски есть путевка на Игры.

На момент успеха Талай Беларусь уже была потрясена жестокими событиями, произошедшими после выборов. Но если Алина хранит молчание и не комментирует ситуацию в стране, то вот Герман не стала скрывать, что возмущена жестокостью силовиков, беспределом режима Лукашенко и фальсификацией выборов. Эльвира была одной из первых спортсменок, кто подписал письмо против насилия и за честные выборы. Девушка не испугалась пресса со стороны чиновников, не побоялась потерять место в сборной Беларуси и даже заявила, что готова выступать за другую страну, если от нее будут требовать поменять гражданскую позицию.

Впрочем, для Эльвиры все обошлось. Минспорта не подвергала ее репрессиям в отличие от коллег. В итоге бегунья остается в национальной сборной и продолжает подготовку к Олимпиаде, недвусмысленно намекая, что намерена побороться там за медаль.

Как выступает после завоевания лицензии. После июня 2020-го поучаствовала в нескольких турнирах как в Беларуси, так и за рубежом. Регулярно попадает на пьедестал. На своей коронной дистанции – 100 метров с барьерами – летом и осенью 2020-го побеждала пять раз. На турнирах в Венгрии и Польше становилась третьей, в Марселе в сентябре завоевала серебро.

2021-й также складывается для Герман весьма удачно. В январе на турнире в Германии девушка стала четвертой, а после на двух стартах брала золото: на чемпионате Беларуси и на турнире во Франции. Всё – на дистанции 60 метров с барьерами.

Ольга Мазуренок, 31 год, бегунья на длинные дистанции и марафоны

Достижения: чемпионка Европы-2018 в марафоне, участница Олимпиады-2016 (пятое место)

Когда завоевала лицензию: 17 февраля 2019 года

Белорусская бегунья, покорившая всех характером на чемпионате Европы-2018 в Берлине (несмотря на кровотечение из носа, взяла золото), стала первым представителем отечественной легкой атлетики, кто завоевал лицензию в Токио. Еще до того, как начали появляться разговоры о возможном переносе Игр из-за пандемии. 18 февраля 2019 года Мазуренок победила на марафоне в Гонконге с рекордом трассы – 2.26,13 – и с 13-минутным запасом выполнила квалификационный норматив.

Спустя полтора года Мазуренок, несмотря на все свои заслуги, попала под пресс белорусских чиновников. Ольга, как и многие спортсмены, не стала мириться с поствыборными событиями в стране, 18 августа подписала письмо против насилия и за честные выборы. Позже девушку лишили президентской стипендии, откомандировали из Минспорта, а затем и вовсе уволили со службы в Вооруженных силах.

Спортсменка лишилась средств для подготовки к Олимпиаде, но белорусы вновь показали свое единство и осенью за несколько дней на счет Белорусского фонда спортивной солидарности поступило почти 14 тысяч долларов для подготовки к Играм Мазуренок, а также двух других легкоатлеток, пострадавших за свою гражданскую позицию, – Светланы Куделич и Дарьи Борисевич.

Чиновники пытались переубедить бегунью и угрожали ей последствиями. Однако Ольга твердо заявила, что через свою совесть переступать не намерена, даже если это лишит ее поездки на Олимпиаду.

В декабре 2020-го Мазуренок провела трехнедельный сбор в Турции – финансирование взял на себя фонд солидарности. А в январе 2021-го главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич заявил, что Ольгу, как и бегунью Дарью Борисевич, также открыто выступившую против режима, вернули в обойму национальной команды. Обе девушки продолжают подготовку к Олимпиаде.

Как выступает после завоевания лицензии? Чуть больше, чем через полгода после завоевания путевки на Игры, Ольга приняла участие в чемпионате мира в Дохе. И в условиях сильной жары показала пятый результат, пробежав дистанцию за 2.36,21. Мазуренок преодолела марафон в январе 2020-го в китайском городе Сямынь, но финишировала там лишь 16-й.

Дарья Борисевич, 30 лет, бегунья на 1500 м

Достижения: серебряный призер чемпионата мира-2017 в эстафете

Когда завоевала лицензию: 20 июля 2019 года

Как и Мазуренок, Борисевич обеспечила себе поездку на Олимпиаду еще в 2019-м – на этапе Бриллиантовой лиги. Именную лицензию белоруска взяла по итогам забега на 1500 м в Лондоне 20 июля, где показала время 4.03,58, хотя финишировала всего 10-й. Олимпийский норматив у женщин на данной дистанции равняется 4.04,20.

Дарья открыто выступила против насилия, творившегося в Беларуси после выборов. Она подписала письмо, выражала негативное отношение к режиму Лукашенко – в итоге была лишена места в сборной и уволена со службы в пограничных войсках. Интересно, что позицию девушки поддержал и ее супруг ходок Дмитрий Дюбин. Однако спортсмен, также имеющий лицензию на ОИ, чуть позже отозвал свою подпись, благодаря чему, по сути, избежал серьезных санкций.

Как и в случае с Мазуренок, помощь в подготовке к Олимпиаде Борисевич оказывают БФСС, простые белорусы и неравнодушные бизнесмены.

Как выступает после завоевания лицензии. С июля 2019 по нынешнее время Дарья приняла участие в нескольких международных стартах различных категорий, плюс бегала и белорусских турнирах. Лучшие результаты – это победы на турнирах в Польше, Норвегии в августе 2019-го, а также золото чемпионата Беларуси в июле 2020-го.

Кто еще претендует на поездку в Токио?

Список свободных спортсменов Беларуси, которые пока не могут похвастаться наличием лицензии на Игры в Японии, значительно шире. Причем значатся в нем представители разных видов спорта: дзюдо, многоборье, бокс, пятиборье и бег.

Александр Ваховяк, 33 года, дзюдо (категория свыше 100 кг)

Достижения: многократный призер международных соревнований, в том числе Кубка Европы и турниров серии Гран-при, призер чемпионатов мира и Европы по самбо.

Весомые шансы поехать на Олимпиаду среди спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, сейчас у дзюдоиста Александра Ваховяка. 33-летний атлет пережил неприятную историю с прессом со стороны чиновников еще осенью. Вместе со своим другом и партнером по команде Дмитрием Шершанем он не стал мириться с беззаконием, в августе подписал письмо против насилия и за честные выборы, из-за чего оказался в немилости системы. Александр лишился места в сборной, «по настоятельной рекомендации» Минспорта был откомандирован в департамент охраны МВД для прохождения службы, после чего уволился оттуда.

Ваховяк не оставил надежду попасть на Олимпиаду в Токио и продолжил готовиться к соревнованиям. Благо с финансовой поддержкой проблем не возникло – помощь оказал БФСС. В декабре Фонд оплатил Александру турецкий сбор. Ну а первым официальным стартом после почти годичного простоя стал турнир серии «Мастерс» в Дохе в середине января 2021-го.

Там Александр остановился уже на стадии 1/16 финала. Белорус уступил борцу из Нидерландов, двукратному призеру ОИ Хенку Гролу. Тем не менее победа в первом раунде турнира позволила Ваховяку заработать 280 очков квалификации на Игры и подняться в олимпийском рейтинге.

Во второй половине февраля Александр принял участие в турнире серии Большого шлема в Израиле. В случае попадания в финал белорус мог бронировать билеты в Токио, однако в Тель-Авиве Ваховяк занял пятое место. Что, впрочем, все равно значительно повысило его шансы на олимпийскую поездку. Стоит отметить, что по ходу турнира дзюдоист одолел одного из фаворитов соревнований, олимпийского чемпиона и лидера мирового рейтинга в категории свыше 100 кг чеха Лукаша Крпалека. В копилку спортсмена добавилось 360 очков.

Каковы шансы попасть на Олимпиаду? В категории свыше 100 кг Ваховяк сейчас занимает 32-е место в мире (рейтинг пока не учел турнир в Израиле) и попадает в число 13 спортсменов из Европы, которые заслуживают поездку на Игры. Александр как раз замыкает этот список.

Для того, чтобы гарантировать себе путевку в Японию, Ваховяку нужно набирать очки на последующих соревнованиях. Ближайшая возможность – турнир серии Большого шлема в Ташкенте, соревнования пройдут с 5-го по 8-е марта.

Вообще же квалификация на Игры, то есть возможность набирать очки в рейтинг, завершится 28 июня 2021 года. До этого пройдет еще несколько соревнований, однако не факт, что Александр везде сможет поучаствовать – тут многое зависит от финансовой поддержки и ковидных ограничений.

Дмитрий Шершань, 32 года, дзюдо (категория до 66 кг)

Достижения: двукратный призер чемпионатов Европы, участник Олимпиады-2016

Как сказано выше, Дмитрий вместе со своим другом Ваховяком попали под пресс за выражение своей гражданской позиции. Осенью Шершань лишился места в сборной, был откомандирован на службу в пограничные войска, откуда ушел в октябре в звании лейтенанта.

Интересно, что Дмитрий был единственным мужчиной-дзюдоистом в Беларуси, кто в течение двух последних олимпийских циклов привозил медали с официальных стартов.

Впрочем, несмотря на все обрушившиеся проблемы, дзюдоист продолжил подготовку к отборочным турнирам на Олимпиаду. Финансовую поддержку ему оказал в том числе белорусский бизнесмен, проживающий сейчас в Литве и некогда сам занимавшийся борьбой.

Каковы шансы попасть на Олимпиаду? Шершань последний раз принимал участие в официальных стартах в феврале 2020-го, а после целый год сидел без соревновательной практики. В 2021 году он пока отметился лишь на турнире серии Большого шлема в Тель-Авиве. К сожалению, там Дмитрий выступил неудачно. В первом раунде одолел датчанина Йонаса Чайковского, в затем уступил будущему чемпиону испанцу Мартину Альберто Гаитеро. Выступление в Израиле добавило в копилку Шершаня 50 баллов и пока Дмитрий, занимающий сейчас 43-е место в мировом рейтинге в своей категории, имеет не самые высокие олимпийские шансы. К тому же в дело вмешалась травма – Шершань испытывает проблемы с коленями (повреждение он получил еще на сборе перед израильским турниром, что не позволило выступить в полную силу). Участие в последующих турнирах пока под вопросом.

Отметим, что пока среди белорусских дзюдоистов путевку согласно мировому рейтингу имеют лишь 24-летний Никита Свирид (категория до 100 кг, 25-й в мире) и 29-летняя Марина Слуцкая (категория свыше 78 кг, 9-я в мире).

Яна Максимова, 32 года, многоборье

Достижения: серебряный призер чемпионата мира-2008 среди юниоров, участница Олимпийских игр 2008 и 2012 годов

Супруга серебряного призера Олимпиады-2008 в многоборье Андрея Кравченко, несмотря на давление властей на своего мужа и многих отечественных спортсменов, также открыто высказывалась против режима Лукашенко и насилия. Когда Андрея вместе с кикбоксером Иваном Ганиным осенью задержали в центре Минска, а позже посадили на 10 суток в жодинскую тюрьму, Максимова не скрывала своего отношения к власти и жестко прошлась по тем, кто зверски поступает с мирными гражданами.

Однако письмо за честные выборы и против насилия Яна не подписывала вплоть до февраля нынешнего года. Андрей, к слову, стал первым из белорусских спортсменов, кто это сделал. Яна же сделала это намного позже, объяснив свое промедление так:

– Поначалу мне показалось, что подписанты этого письма якобы отказываются выступать под государственным флагом. Хотя лично у меня никаких претензий к флагу не было, наоборот, я стремилась побеждать, чтобы гордо поднимать флаг Беларуси. Но позже разобралась, что таких ультиматумов по поводу флага в письме нет, а главный посыл – осуждение насилия, наказание виновных, освобождение политзаключенных и проведение новых, честных выборов. Поэтому, конечно, у меня возникло желание поставить свою подпись.

Максимова в итоге стала двухтысячным подписантом письма. По словам спортсменки, давление после этого шага на нее никто не оказывает.

Несмотря на то, что осень у девушки прошла напряженно и нервозно, да еще и нужно было заниматься воспитанием маленькой дочки, Яна находила время для тренировок и участия в соревнованиях. Так, в декабре 2020-го она заняла второе место на Рождественских стартах в Минске в беге на 600 метров. За пару месяцев 2021-го Максимова успела принять участие в нескольких республиканских соревнованиях, и в конце января стала чемпионкой Беларуси по атлетическим многоборьям (бег на 60 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину и бег на 800 м). Максимова, представлявшая на турнире команды Витебской и Гомельской областей, одержала победу, набрав 4244 очка. У серебряного призера Юлии Роут из Могилевской области набралось 4169 баллов.

Каковы шансы попасть на Олимпиаду? Что до олимпийских перспектив Максимовой, то их для «Трибуны» обрисовала сама спортсменка.

– Как вы знаете, я два года не выступала, была в декрете, и сейчас возвращаюсь в соревновательный ритм. Честно скажу, перспективы отобраться на Олимпиаду у меня есть – или в прыжках в высоту, или в семиборье. Для этого мне не нужно с кем-то соревноваться, а просто на одном из турниров необходимо выполнить квалификационный норматив. В прыжках в высоту – 1,96 м, в семиборье набрать как минимум 6420 очков.

Отметим, что в нынешнем году лучший результат Максимовой в прыжках в высоту – 1,87 м, в семиборье спортсменка пока не соревновалась.

По словам Яны, главные сложности сейчас в том, что не хватает турниров и возможностей полноценно тренироваться. Чтобы подойти к стартам в наилучшей форме, было бы неплохо провести сборы за рубежом.

– А так у меня дома много дел, я все время где-то езжу. Поэтому делаю одну тренировку в день. Ну и, конечно, нужно обойтись без травм. Что касается соревнований, то у меня будет еще три шанса выполнить олимпийский норматив. Впереди несколько месяцев упорных тренировок, а в мае я собираюсь поехать в Австрию на коммерческие старты по семиборью. После будут еще два турнира, где, в случае чего, я тоже буду стараться выполнить норматив. А так, откровенно, попасть на Олимпиаду реально.

Светлана Куделич, 33 года, бегунья на длинные дистанции и марафон

Достижения: серебряный призер чемпионата Европы-2015 в помещениях, участница Олимпийских игр 2012 и 2016 годов

В прошлом году Светлана приняла участие всего в двух стартах. В июле заняла второе место на чемпионате Беларуси в беге на 10 км, а в начале августа взяла серебро на чемпионате страны в беге на 5 км. И уже через несколько недель после второго старта оказалась, по мнению властей, в списке спортсменов-предателей. Вместе со своими тренером и мужем Игорем Жаворонком Куделич подписала письмо против насилия и за честные выборы, из-за чего лишилась работы в МЧС и была исключена из национальной сборной. В конце года закончился контракт с РЦОП по легкой атлетике у Жаворонка, и он также остался без работы. Но все это не сломило пару – от своей позиции супруги не отказались.

В ноябре Белорусский фонд спортивно солидарности запустил сбор средств на подготовку Светланы к Олимпиаде, на счета пришло несколько тысяч долларов. Сама бегунья также на месте не сидела – в декабре объявила о наборе своей тренировочной группы.

До этого Куделич решилась на очень серьезный шаг, который откладывала многие годы, – сделала операцию на стопах. В октябре она легла под нож хирурга, врач колдовал над спортсменкой около трех часов. После выписки начался период реабилитации, к концу года Светлана восстановилась, и, едва отметив новогодние праздники, приступила к активным тренировкам.

Каковы шансы попасть на Олимпиаду? Сейчас Куделич вместе со своим мужем работает в кенийском городе Итен – излюбленном месте для топов в стайерских дистанциях. Весной белоруска планирует пробежать марафон и постараться квалифицироваться на Олимпиаду.

О том, как на данный момент проходит работа Куделич и каковы ее перспективы в плане отбора на Игры, «Трибуне» рассказал Игорь Жаворонок.

– Мы сейчас находимся в Кении, работаем на высоте 2400 метров. На днях буквально на неделю спустились «на уровень моря» в город Малинди у Индийского океана, чтобы немного передохнуть. Что касается формы Светы, то, как ты знаешь, она недавно перенесла операцию, однако восстановление и набор формы идет с опережением графика где-то на месяц. Даже врач удивляется. Света уже спокойно пробегает 24 км, и это учитывая высоту. 16 мая мы поедем на марафон в Копенгаген. Там нужно выполнить квалификационный норматив, то есть уложиться в 2.29,30. Думаю, все по силам, все реально.

Дмитрий Асанов, 24 года, бокс (весовая категория до 63 кг)

Достижения: бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпион II Европейских игр-2019, чемпион Европы-2018 среди молодежи, участник Олимпийских игр-2016

Еще в январе 2020-го боксер-легковес был среди гостей торжественной церемонии премии «Спортивный Олимп-2019». Награды в тот вечер, к слову, вручал Александр Лукашенко, который после победы боксера на ЕИ в Минске отмечал бойцовские качества и грамотно выстроенную стратегию.

Впрочем, вряд ли сейчас молодечненец вспоминает те поздравления и январское мероприятие с теплотой. Как и многих спортсменов Беларуси, его шокировали поствыборые события в августе, и он не мог не выразить свою гражданскую позицию – в итоге подписав письмо против насилия и за честные выборы. Помимо всего прочего Дмитрий в одном из комментариев в инстаграме предложил провести поединок российскому боксеру Михаилу Кокляеву, сомневавшемуся в обоснованности белорусских протестов.

Кокляев ответил согласием на предложение Асанова, но бой (пока?) не состоялся. Впрочем, своей позиции Дмитрий не изменил. Он всячески поддерживает спортсменов протеста (в октябре у себя в инстаграме адресовал пост арестованной баскетболистке Елене Левченко), а позже подписал письмо SOS_BY.

В октябре 24-летний Асанов стал чемпионом Беларуси в весе до 63 кг, а в ноябре победил на мемориале Виктора Левинцева в той же категории. Кстати, минувшим летом Дмитрий был признан победителем конкурса «Лучший в боксе», который провела Международная ассоциация бокса. Асанов первенствовал в категории «Элита».

Каковы шансы попасть на Олимпиаду? Естественно, с таким послужным списком молодому боксеру хотелось бы поехать на Олимпиаду в Токио, чтобы побороться там за самые высокие места. Но с квалификацией на ОИ есть свои трудности. Попасть на Игры белорус мог еще в марте 2020-го, но в планы вмешался коронавирус. В итоге все должно решиться в июне нынешнего года. Подробнее о затянувшейся квалификации «Трибуне» рассказал сам Дмитрий.

– В марте прошлого года в Лондоне проходил европейский международный турнир, который, по сути, и являлся квалификационным на Игры в Токио. Но буквально перед последним днем соревнований, когда осталось всего 16 боксеров, все отменили из-за коронавируса. Турнир, точнее, его окончание, перенесли на более поздний срок, потом еще раз. В итоге – на апрель 2021-го, но совсем недавно нам сообщили, что из-за новой волны ковида в Великобритании соревнования снова перенесены – уже на июнь.

По словам Асанова, такие форс-мажоры никак не входили в планы боксеров. Все-таки подготовка шла с учетом апрельского расписания, но сейчас приходится все перекраивать – режимы, тренировки и прочее. Тем не менее шансы на поездку на Олимпиаду у Дмитрия, который, по его же словам, сейчас пребывает в неплохой форме, по-прежнему высоки.

– Для Европы осталось восемь квот, а нас на турнире, который и должен завершиться в июне в Лондоне, осталось 16. Фактически, один бой может определить, поедешь ты в Японию или нет, шансы у всех 50 на 50. Но тут уже нужно учитывать жеребьевку, которая пока не проведена. То есть можно сразу же попасть на топового боксера и вылететь, потерять шансы на лицензию. А можно попасть на соперника попроще, спокойно его одолеть и все – готовь места в Японии. Вот в таком графике, с такими мыслями и приходится жить и работать уже практически год.

Фото: Labur.by, bfla.eu, ijf.org, kraj.by

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