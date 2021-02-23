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Что общего между Лукашенко в 2021-м и Януковичем в 2014-м?

  • Дмитрий Болкунец
  • 23.02.2021, 18:26
Что общего между Лукашенко в 2021-м и Януковичем в 2014-м?

В основе действий названых персонажей лежит животный страх, который максимально отупляет.

Шесть лет назад в Киеве победил Евромайдан и именно в эти дни Янукович бегал со своей свитой между Киевом, Харьковом и Донецком. Пока его не эвакуировали в Россию (читайте: спасли от судьбы Чаушеску).

Сегодня же некоторые наблюдатели восхищаются его коллегой: вот, мол, посмотрите на Лукашенко! Вот живой пример борьбы за свою страну против заговорщиков и революционеров...

Бывшие сторонники обвиняли Януковича в излишней слабости и трусости, боязни использовать правоохранителей против митингующих.

Мол из-за этого и проиграли Украину.

А я вам скажу, что разницы между Лукашенко и Януковичем — нет! И судьба у них будет одинаковая.

Один боялся ввязаться в открытый конфликт (я не даю этому оценку, а констатирую факт), а второй также слабак и трус — в абсолютно тепличных условиях боится упустить хотя бы йоту своей власти так как ему страшно, что ему вспомнят все: Шеремета и Бондаренко, тусовки с манекенщицами и коррупцию, сломанные судьбы и узурпацию.

В основе действий названых персонажей лежит животный страх, который максимально отупляет. Внешне может показаться, что Лукашенко боец, но это испуганный престарелый мужчина, который очень и очень не хочет переезжать...

У него еще теоретически есть шанс просто покинуть Президентский Дворец, но вскоре можно оказаться где-то в лесах под Витебском, ожидая вертолеты для эвакуации в Ростов...

Дмитрий Болкунец, Telegram

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