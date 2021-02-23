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По всей Беларуси проходят акции протеста

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  • 23.02.2021, 19:17
По всей Беларуси проходят акции протеста

Белорусы готовы бороться до победы.

Пенсионеры Минска напоминают офицерам и рядовым: выполняя преступные приказы, они становятся не защитниками, а предателями своего народа.

Бобруйчане поздравляют настоящих защитников народа Беларуси.

«Дзякуй героям новай Беларуси!» - такие баннеры появились в Минске ранним утром.

«Са святам 23.34», - передают партизаны из Бреста. «Каждый, кто привлекался по этой статье - и есть герой!».

В Новополоцке расклеили сотни листовок в память о Романе Бондаренко.

«З днём герояў перамен!», - передают привет партизаны из Светлогорска.

Минчане из Тракторного поселка напоминают про настоящих защитников Отечества.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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