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Финальный этап Лиги чемпионов по футзалу перенесли из Беларуси в Хорватию

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  • 23.02.2021, 19:33
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Финальный этап Лиги чемпионов по футзалу перенесли из Беларуси в Хорватию

Ранее режим лишился права проведения чемпионатов мира по хоккею и современному пятиборью.

Беларусь не примет финальный раунд Лиги чемпионов по футзалу, сообщили во вторник в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает interfax.by.

"Исполком УЕФА перенес финальный этап футзальной Лиги чемпионов из Беларуси в Хорватию", - говорится в сообщении. Игры пройдут в Загребе.

Решение найти альтернативное место проведения турнира принято "после консультаций с Белорусской федерацией футбола".

"Исполнительный комитет УЕФА принял к сведению эпидемиологическое положение в Беларуси, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальным лицам принять участие в финальной стадии футзальной Лиги чемпионов УЕФА-2020/21", - отметили в футбольном союзе.

Изначально турнир планировали провести в Минске с 28 апреля по 3 мая.

В решающей стадии сыграют испанские "Барселона" и "Интер Мовистар", португальские "Спортинг" и "Бенфика", казахстанский "Кайрат", российские КПРФ и "Газпром-Югра", а также словенский "Добовец".

В четвертьфиналах сыграют "Барселона" - "Добовец", "Интер Мовистар" - "Газпром-Югра", "Спортинг" - КПРФ, "Кайрат" - "Бенфика". В полуфиналах сыграют победители первой четвертьфинальной пары и четвертой, а также второй и третьей.

Ранее Беларусь лишилась права проведения чемпионатов мира по хоккею и современному пятиборью.

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