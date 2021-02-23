В Техасе прогремел мощный взрыв
- 23.02.2021, 20:35
Поезд с нефтепродуктами столкнулся с грузовиком.
В американском городе Камерон, штата Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.
Об этом сообщает KCEN TV.
Над местом инцидента клубится черный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров.
Информации о пострадавших нет. Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия.
Несколько пожарных команд сейчас работают над ликвидацией пожара.
Отмечается, что в результате происшествия сгорел по меньшей мере один дом.
EXPLOSION VIDEO: Ryan Kyburz captured the moments when a fire cloud erupted from the already heavily smoking train and 18-wheeler in Cameron. What we know so far >> https://t.co/dROScKIrrE— KCENNews (@6NewsCTX) February 23, 2021
**WARNING: Video contains graphic language.** pic.twitter.com/gKV20WLz25