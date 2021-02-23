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В Техасе прогремел мощный взрыв

  • 23.02.2021, 20:35
В Техасе прогремел мощный взрыв
фото: twitter.com/RedLights4FF

Поезд с нефтепродуктами столкнулся с грузовиком.

В американском городе Камерон, штата Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает KCEN TV.

Над местом инцидента клубится черный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров.

Информации о пострадавших нет. Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия.

Несколько пожарных команд сейчас работают над ликвидацией пожара.

Отмечается, что в результате происшествия сгорел по меньшей мере один дом.

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