Цены на газ в Европе обвалились на 40% после окончания холодов 1 23.02.2021, 21:02

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«Праздник» для «Газпрома» подошел к концу.

«Праздник» для «Газпрома» на европейском рынке газа, где цены зимой взлетали на сотни процентов и достигали 2-летних максимумов, подошел к концу.

После того, как волна арктического холода отступила, а воздух в Германии, Франции и Польши прогрелся до весенних 10-17 градусов по Цельсию, котировки на европейских газовых хабах стремительно покатились вниз, пишет finanz.ru.

Чуть больше чем за месяц на нидерландской площадке TTF газ подешевел на 40%: контракты с поставкой во вторник, 23 февраля, заключались по 199 долларов за тысячу кубометров против 335 долларов в середине января.

Еще стремительнее рухнули газовые цены в Азии, где в начале зимы спотовый индекс Platts JKM достигал 32,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц), или 1150 долларов за тысячу кубометров, а отдельные сделки заключались по 1400 долларов.

Сейчас газ с поставкой в Азию в марте продается по 6,9 доллара за млн БТЕ, а в апреле - по 6,4 доллара, рассказали Reuters источники, знакомые с условиями последних сделок. Причем цены продолжают снижаться: за прошедшую неделю апрельские контракты стали дешевле на 20 центов, говорят они. С начала февраля газ на площадке JKM подешевел на 2 доллара, или 22%.

Конец погодных аномалий в Северном полушарии - со снегопадами в Стамбуле, морозами в Испании и обновлением полувековых температурных минимумов в Индии и Китае, - привел к тому, что цены газ в Азии и Европе практически сравнялись, отмечают аналитики Independent Commodity Intelligence Services.

В январе продавать газ в Азию было в 1,5 раза выгоднее, чем в ЕС: разница в средней цене достигала 3,3 доллара за млн БТЕ. В результате поставщики СПГ практически оставили европейский рынок: импорт сжался с 10 до 4,4 млрд кубометров.

Но теперь азиатская премия составляет 20 центов за млн БТЕ, а это значит, что сжиженный газ может снова хлынуть на европейский рынок.

Пока, впрочем, этому мешают проблемы американских поставщиков, которые из-за небывалых морозов были вынуждены в 5 раз сократить отгрузки. Сейчас объемы восстанавливаются, но экспорт по-прежнему не дотягивает почти 30% до январских пиков.

«Более радикального падения цен на газ и в Европе, и в Азии стоит ожидать, прежде всего, с окончанием отопительного сезона. Для большей части потребителей северо-восточной Азии такой «отсечкой» является март, для северо-западной и центральной Европы - апрель», - предупреждают аналитики Центра энергетики «Сколково».

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