закрыть
23 февраля 2021, вторник, 23:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина начала антидемпинговое расследование против импорта ДСП из Беларуси

3
  • 23.02.2021, 21:22
  • 1,242
Украина начала антидемпинговое расследование против импорта ДСП из Беларуси

В Украине уже ведется антидемпинговое расследование в отношении белорусской фанеры.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта древесно-стружечных плит (ДСП) из Беларуси и России. Решение обнародовано в газете «Урядовый курьер».

Расследование проводится на основании жалобы компании «Свиспан Лимитед». Это один из лидеров производства мебельных плит в Украине.

Как утверждает заявитель, за период исследования (второе полугодие 2017-го — первое полугодие 2020 гг.) доля импорта ДСП из Беларуси и РФ превысила половину от общего импорта, при этом по потреблению доля колебалась от 6,8% до 12,29%, в отношении производства — от 5,03% до 11,72%. При этом цены импорта были существенно ниже уровня цен заявителя за весь период исследования и ниже уровня себестоимости во втором полугодии 2019 — первом полугодии 2020 гг.

В «Свиспан Лимитед» пожаловались на уменьшение объемов продаж, потерю доли рынка при росте потребления на внутреннем рынке, сокращение объемов производства и ухудшение других финансовых показателей.

Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину ДСП из Беларуси и России мог осуществляться по демпинговым ценам и уровень демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта — незначительными. Комиссия также считает, что импорт в Украину ДСП происхождением из этих стран осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что может причинять вред национальному товаропроизводителю.

По данным Госстата Украины, в июле–декабре 2020 года импорт в Украину ДСП из Беларуси составил 20,76 тыс. тонн на 5,08 млн долларов, тогда как экспорт в эту страну — 1,69 тыс. тонн на 0,66 млн долларов; импорт из РФ составил 11,3 тыс. тонн на 4,03 млн долларов при отсутствии экспорта.

Крупнейшими производителями ДСП в Беларуси являются модернизированные деревообрабатывающие госзаводы и частные предприятия Kronospan и VMG.

В Украине уже ведется антидемпинговое расследование в отношении белорусской фанеры. Оно должно завершиться в июне 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников