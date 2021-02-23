Украина начала антидемпинговое расследование против импорта ДСП из Беларуси 3 23.02.2021, 21:22

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В Украине уже ведется антидемпинговое расследование в отношении белорусской фанеры.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта древесно-стружечных плит (ДСП) из Беларуси и России. Решение обнародовано в газете «Урядовый курьер».

Расследование проводится на основании жалобы компании «Свиспан Лимитед». Это один из лидеров производства мебельных плит в Украине.

Как утверждает заявитель, за период исследования (второе полугодие 2017-го — первое полугодие 2020 гг.) доля импорта ДСП из Беларуси и РФ превысила половину от общего импорта, при этом по потреблению доля колебалась от 6,8% до 12,29%, в отношении производства — от 5,03% до 11,72%. При этом цены импорта были существенно ниже уровня цен заявителя за весь период исследования и ниже уровня себестоимости во втором полугодии 2019 — первом полугодии 2020 гг.

В «Свиспан Лимитед» пожаловались на уменьшение объемов продаж, потерю доли рынка при росте потребления на внутреннем рынке, сокращение объемов производства и ухудшение других финансовых показателей.

Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину ДСП из Беларуси и России мог осуществляться по демпинговым ценам и уровень демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта — незначительными. Комиссия также считает, что импорт в Украину ДСП происхождением из этих стран осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что может причинять вред национальному товаропроизводителю.

По данным Госстата Украины, в июле–декабре 2020 года импорт в Украину ДСП из Беларуси составил 20,76 тыс. тонн на 5,08 млн долларов, тогда как экспорт в эту страну — 1,69 тыс. тонн на 0,66 млн долларов; импорт из РФ составил 11,3 тыс. тонн на 4,03 млн долларов при отсутствии экспорта.

Крупнейшими производителями ДСП в Беларуси являются модернизированные деревообрабатывающие госзаводы и частные предприятия Kronospan и VMG.

В Украине уже ведется антидемпинговое расследование в отношении белорусской фанеры. Оно должно завершиться в июне 2021 года.

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