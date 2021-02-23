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Главный санитарный врач сказал, когда в Беларусь придет третья волна COVID-19

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  • 23.02.2021, 21:33
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Главный санитарный врач сказал, когда в Беларусь придет третья волна COVID-19
фото: reuters

В соседней Польше уже объявили о третьей волне.

Третью волну COVID-19 в Беларуси ждут не раньше лета. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

"Мы не застрахованы от третьей, четвёртой волны. Время покажет. Но пока третья волна до лета этого года не прогнозируется", — цитирует информагентство "Минск-Новости" его слова.

Тарасенко заявил, что сейчас отмечается сезонный рост количества острых респираторных заболеваний. На их фоне в марте может произойти и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но эта волна будет не такой значительной, как в декабре 2020 года.

При этом санитарный врач подчеркнул, что в Беларуси не зафиксированы новые штаммы коронавируса, замеченные в других странах. "Циркулируют вирусы, которые изначально зарегистрированы при первой волне, — итальянский, иранский и уже свои собственные", — добавил он.

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