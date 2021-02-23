Вратарь «Порту» введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке перед игрой с «Мешков Брест» 23.02.2021, 22:13

Фото: Страница Альфредо Кинтаны в Instagram

Матч «Мешков Брест» — «Порту» должен был пройти 24 февраля.

По информации португальской газеты "O Jogo", во время занятия команды в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов с белорусским "Мешков Брест" у голкипера Альфредо Кинтаны остановилось сердце, передает pressball.by.

32-летний спортсмен был срочно доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому.

Матч "Мешков Брест" — "Порту", который должен был пройти 24 февраля, перенесен на неопределенный срок.

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