The Guardian назвала методы минимизации распространения COVID-19 2 23.02.2021, 23:10

Многие люди во всем мире все еще пренебрегают элементарными мерами предосторожности.

На данном этапе пандемии коронавируса некоторые страны уже начали массовую вакцинацию своего населения. Многие правительства рассчитывают на действие вакцинации, и уже планируют вывод своих стран из пандемического кризиса после завершения процесса иммунизации населения. Например, Великобритания может снять все карантинные ограничения уже в июне, согласно планам премьер-министра Бориса Джонсона. Однако отказ от ограничительных мер может вызвать резкий рост случаев коронавируса, но есть пути минимизировать риски, пишет британская газета The Guardian (перевод - zn.ua).

План британского правительства о прекращении действия ограничений по Covid в Англии предусматривает шаги, которые могут увеличить скорость распространения вируса. Возможно, распространения вируса не получится избежать даже после того, как большинство населения уже будет вакцинировано и иммунизировано против COVID-19. Но можно использовать некоторые шаги, которые помогут избежать слишком активного распространения болезни.

Одной из причин того, что страны Восточной Азии показали значительный успех в борьбе с COVID-19 во время пандемии, является то, что предыдущий опыт борьбы с другими инфекционными болезнями дал тамошнему населению понимание того, как распространяются респираторные заболевания, и как их остановить. Указания Японии включали такие основные шаги для подавления распространения COVID-19 - избегать закрытых помещений и мест, где многолюдно, именно это в значительной степени помогло стране избежать серьезного роста случаев коронавируса, не вводя при этом общенациональных локдаунов.

Но многие люди во всем мире все еще пренебрегают такими элементарными правилами, как мытье рук и социальная дистанция, особенно на фоне усталости от карантинных ограничений.

COVID-19 в основном распространяется в воздухе, поэтому важным методом остановить распространение вируса является правильная вентиляция помещений. Опрос, проведенный в прошлом месяце, свидетельствует о том, что многие люди не осознают, что сами только открытые окна являются одним из лучших способов избежать потенциального инфицирования COVID-19.

Многие страны после снятия общенациональных локдаунов вернули учеников в школы, отказавшись от дистанционного обучения. И именно открытие учебных заведений может составлять серьезные риски. Несмотря на то, что дети относительно редко проявляют симптомы COVID-19, они все равно могут заразиться и распространять вирус бессимптомно. Главная опасность заключается даже не в том, что дети сами заболеют или даже передадут COVID-19 своим учителям. Угроза в том, что они заболеют COVID-19 дома, принесут его в школу и инфицируют одноклассников, которые потом принесут вирус домой своим семьям, и все это может происходить «бессимптомно».

Согласно статистике, дети в возрасте от 12 до 16 лет приносили вирус в семью почти в семь раз чаще, чем старшие члены семьи. Они также вдвое чаще, чем люди старшего возраста, передавали вирус другому члену семьи после инфицирования. Исследования показали, что закрытие школ действительно привело к значительному уменьшению заболеваемости и смертности от COVID-19.

Открытие всех учебных заведений может означать, что количество случаев болезни будет резко расти. Возможно, для правительств стран достаточно эффективным методом было бы постепенное открытие школ, отслеживая при этом общую динамику заболеваемости.

Кроме того, важно, чтобы ученики надевали маски в школах, однако не все дети это делают. Важно помнить, что ученики все еще могут заразиться и распространять вирус. Также следует периодически проветривать учебные помещения.

Потребность в масках для детей любого возраста и поддержка соответствующей вентиляции могут помочь уменьшить распространение вируса в школах. Конечно, учитывая холодное время года, держать окна открытыми постоянно пока невозможно, но периодические проветривания должны стать обязательным ритуалом.

Школам следует приложить максимум усилий для уменьшения количества занятий в одних и тех же классных комнатах. Там, где это возможно, использовать «резервные» кабинеты и другие пустые помещения. Кроме того, как только позволит погода, можно проводить занятия и игры на открытом воздухе, что может позволить разделить классы на меньшие группы. Это поможет избежать инфицирования значительного количества детей, если в конкретной учебной группе будет вспышка коронавируса.

Очевидно, что не все эти шаги каждая школа сможет с легкостью выполнить. Но каждый дополнительный шаг минимизирует риски распространения вируса для всей страны.

Кроме того, полное восстановление работы бизнеса также составляет свою опасность. В течение действия локдаунов много заведений все еще работали. Это могло способствовать распространению коронавируса, а теперь после завершения действия жестких карантинных ограничений количество случаев болезни снова может начать расти.

Разрешить кафе и ресторанам открыться только для работы на открытом воздухе - это хорошая идея, но не все смогут ее реализовать. Тем не менее, меры предосторожности должны остаться, для того, чтобы минимизировать риски. Непроветриваемые помещения представляют опасность, пока присутствует COVID, даже с барьерами и дистанцией между клиентами.

Кроме этого, правительства должны оказывать адекватную поддержку людям, которым приказали самоизолироваться. Налаживание отслеживания контактов может позволить остановить новые вспышки, резюмирует издание.

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