Байден и Трюдо обсудили «перезагрузку» американо-канадских отношений 1 24.02.2021, 8:03

Джо Байден

фото: Reuters

Президент США впервые участвовал в двусторонних переговорах с лидером иностранной державы.

Президент США Джо Байден во вторник впервые с момента своей инаугурации принял участие в двусторонних переговорах с лидером иностранной державы. По негласной традиции, свои первые переговоры новые президенты Соединенных Штатов предпочитают проводить с лидерами соседней и дружественной Канады, сообщает «Голос Америки».

По словам представителя администрации Байдена, который накануне согласился пообщаться с журналистами на условиях анонимности, лидеры США и Канады были намерены обсудить китайскую угрозу, изменения глобального климата и другие вопросы. Главная задача - восстановить былые дружеские отношения, испорченные за четыре года президентства Дональда Трампа.

фото: Reuters

«У Соединенных Штатов нет более близкого друга… чем Канада, - заявил Байден, открывая переговоры по видеосвязи с канадским лидером и членами его кабинета, - Поэтому я позвонил Вам первому после вступления в должность президента, и провожу с Вами мою первую двустороннюю встречу», цитирует слова президента агентство «Рейтер».

По словам Байдена, оба лидера также должны были обсудить вопросы восстановления экономики, решение проблемы беженцев и миграции, а также борьбу за демократические ценности во всем мире и внутри собственных стран.

Трюдо приветствовал приход к власти администрации Байдена, сославшись, в частности, на то, что отныне Вашингтон будет обращать внимание на вопросы изменения климата, в отличие от предшественника Байдена, Дональда Трампа.

«Еще раз спасибо за то, что вы так решительно приняли меры по борьбе с изменениями климата. В последние годы (миру) очень не хватало лидерства США», - сказал канадский лидер.

По словам источника, Байден планировал обсудить с Трюдо угрозы безопасности, связанные с климатическими изменениями, пандемией коронавируса, а также угрозы, которые исходят от враждебных держав – Китая, Ирана, Северной Кореи и России.

Одним из самых спорных моментов переговоров, очевидно, должна была стать тема трубопровода Keystone XL стоимостью 8 миллиардов долларов, который предназначался для экспорта канадской нефти в США. Байден в первый день пребывания в должности приказал заблокировать строительство трубопровода, объяснив этот шаг тем, что США предпочитают тратить средства на поддержку отечественных производителей.

фото: Reuters

Судя по всему, в этом плане изменений не произойдет: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне заявила, о том, что «позиция Байдена по вопросу трубопровода не поменяется». Против сооружения Keystone XL активно выступали экологические активисты, однако Оттава, как сообщает агентство «Франс-Пресс», с самого начала поддерживала строительство трубопровода.

«Президент ясно дал понять, что это обязательство, которое он взял на себя в прошлом - не в интересах Соединенных Штатов, и что мы хотим попытаться преодолеть климатический кризис, а также создать хорошо оплачиваемые рабочие места, охваченные профсоюзами», - заявила накануне переговоров Псаки. По ее словам, Трюдо уже «высказывал ранее свои опасения напрямую президенту, и он, конечно, волен сделать это вновь сегодня».

Саммит стартовал во вторник днем 45-минутными двусторонними переговорами, которые прошли в виртуальном режиме, но за закрытыми дверями. Помимо Байдена и Трюдо, во встрече также участвовали вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также их канадские коллеги.

После этого формат встречи был расширен и стал доступен для более широких кругов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».