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СМИ рассказали, кто возглавит российское посольство в Минске после ухода Дмитрия Мезенцева

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  • 24.02.2021, 8:09
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СМИ рассказали, кто возглавит российское посольство в Минске после ухода Дмитрия Мезенцева
фото: Tut.By

По словам собеседников издания «Коммерсантъ», кандидатура согласована.

Новым послом России в Минске станет Евгений Лукьянов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание пишет, что новым главой российской дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов, об этом сообщили три информированных источника.

Евгений Лукьянов сейчас является послом в Латвии. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в конце 2016 года. Про него известно, что закончил Ленинградский государственный университет. Владеет английским и французским языками. На дипломатической работе с 1984 года. Также был на руководящих должностях в банковской сфере, а до назначения в Латвию был заместителем Секретаря Совета Безопасности России.

По словам собеседников «Ъ», кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время.

Один из его коллег по Совбезу в беседе с изданием охарактеризовал Евгения Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность». Он публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации в Украине. Например, заявлял, что майдан 2013−2014 годов Запад устроил для того, чтобы «осложнить жизнь России».

Как известно, в чем-то похожем, но уже в отношении Беларуси, обвиняет Запад и официальный Минск.

«Ъ» напоминает, что Россия в третий раз за последние три года меняет посла в Минске.

Занимающий эту должность сейчас Дмитрий Мезенцев, как ожидается, станет госсекретарем Союзного государства: Григорий Рапота, которому исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время.

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