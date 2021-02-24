«Таракан окончательно слетел с катушек» 3 24.02.2021, 8:14

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Ни шагу назад!

Для всех является очевидным, что таракан окончательно слетел с катушек. В данный момент, все мы становимся свидетелями разворачивающегося массового террора фашистской хунты против жителей страны, пишет телеграм-канал «Баста!».

Палачи в судейских мантиях отправляют за решетку на огромные сроки десятки людей. Судилища проходят каждый день.

Любой представитель власти априори является для нас адептом системы угнетения. В случае с белорусской диктатурой, подобный человек или группа людей - сторонники маньяка и защитники убийц и садистов.

Друзья! Ни шагу назад! Нельзя прощать палачам и узурпатору весь этот террор! Нельзя закрывать глаза или стоять в стороне!

Вчера, 23 февраля, белорусы почтили память настоящих защитников Отечества, и настоящих мужчин, которые отдали все, ради светлого будущего Беларуси:

Роман Бондаренко, Александр Тарайковский, Александр Вихор, Геннадий Шутов, Константин Шишмаков, Никита Кривцов, Александр Будницкий.

Не забудем! Не простим!

Слава Героям!

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