закрыть
24 февраля 2021, среда, 11:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые предупредили о приближении малого ледникового периода

7
  • 24.02.2021, 8:25
  • 10,384
Ученые предупредили о приближении малого ледникового периода

Глобальное потепление отменяется?

Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период, заявил в интервью rg.ru океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.

Ученый заявил, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял.

"Четыре года назад я был на Северном полюсе. <…> Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления", — признался Матишов.

По его словам, теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. Непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку, уверен Матишов. Ученый отметил, что в этот же период морозы накрыли Северную Америку, а на Ближнем Востоке были снегопады.

"За последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Для юга это необычно много и ближе к похолоданию", — добавил Матишов, отметив при этом, что нужно ориентироваться на данные за сто лет.

Он подчеркнул, что климат цикличен. В качестве примера потепления, схожего с тем, которое наблюдалось в последние годы, ученый привел ситуацию в 1878 году, когда судно "Вега" прошло весь Северный морской путь за один сезон. Он напомнил и про челюскинцев.

"Они тоже смогли пройти Северный морской путь. Это уже в Беринговом проливе они попали в лед, их понесло в сторону Аляски, но Кольский залив-то прошли", — сказал профессор.

Ученый призвал обратить внимание на Антарктиду. Он отметил, что ее ледяной щит содержит 92% всех льдов на суше.

"Если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении. Уровень Мирового океана поднимется метров на шестьдесят", — предупредил он.

Матишов вновь указал, что климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.

"Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох", — заключил ученый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников