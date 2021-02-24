«Аргументы у Каллаура заканчиваются и в Беларуси вот-вот включат печатный станок» 4 24.02.2021, 8:35

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С таким агроуправленцами скоро и талоны введут на хлеб.

Кажется, аргументы у Каллаура заканчиваются и власти все же вот-вот включат печатный станок. Из Москвы хороших новостей ждали еще в понедельник, но не дождались. Телефонный разговор во вторник тоже ничего не дал. В итоге досрочный отлет из Сочи, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

А в Минске Головченко уже подписал проставление о том, что цены на 62 продукта питания и 50 лекарственных препаратов нельзя поднимать более, чем на 0,2 процента в месяц. Радует, что в списке присутствуют подгузники и туалетная бумага. Чиновникам пригодится.

В 2014 году Мясникович пытался таким способом удержать ситуацию. 20 декабря был заморожены цены, доллар стоил 10800 рублей. Прокопович бодро вещал, что никакой девальвации не будет. Но к новому году доллар было уже не купить. На черном рынке курс доходил до 15 тысяч. Через месяц 20 января 2015 года официальный курс установился на отметке 15 тысяч. То есть за считанные недели рубль просел более чем на 40 процентов.

Дед так и не понял за 26 лет, что административными мерами законы экономики изменить нельзя. Хотя что можно говорить, если во власти одни силовики из тех, которые только каблуками щелкают и заряды бодрости передают. «Поезд…ой, нет, тьфу… цены, стой, раз-два». Цены остановились, полки опустели, а грабли снова прилетели в лоб.

Белорусы, вы знаете, что делать. Забирайте деньги из банков. С таким агроуправленцами скоро и талоны введут на хлеб.

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