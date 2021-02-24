Инфляция разогналась: в Беларуси ввели жесткое регулирование цен на продукты и лекарства 5 24.02.2021, 8:05

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Доуправлялись.

Правительство ввело существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. Так, до конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены, а с 1 марта — не больше, чем на 0,2% в месяц, пишет tut.by.

Напомним, похожее решение вводили в 2020 году (ограничения по росту цен было в 0,5% в месяц), что взбудоражило рынок, после чего его отменили. Теперешнему решению чиновников предшествовало повышение НДС на лекарства, медизделия и некоторые продукты, в том числе из-за чего выросли розничные цены, а годовая инфляция в январе разогналась еще больше, чем в декабре.

Ранее в правительстве, озвучивая планы на 2021 год, говорили, что намерены жестко контролировать цены и импорт, но уверяли, что делать это будут «экономическими методами, не запретительными».

Что изменили чиновники

По решению правительства юрлицам всех форм собственности и ИП, которые производят, ввозят или продают на внутренний рынок социально значимые товары первой необходимости запретили повышать цены до конца февраля (по сравнению с теми, которые действовали на 24-е число этого месяца). При отсутствии

товаров на эту дату — на предыдущую дату без учета скидки. Это предусмотрено постановлением Совмина № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

С 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой

необходимости не может превышать 0,2% в месяц. За основу берется цена на эти товары на последний день предыдущего месяца (а если этого товара не было в наличии, то за основу берется товар той же разновидности и расфасовки).

Повышение цен выше 0,2% в месяц допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Чиновники поясняют, что вводят это непопулярное решение для «стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка».

Про какие товары и лекарства речь

Ограничения по росту цен вводятся на продукты и непродовольственные товары, которые входят в список социально значимых. Всего 62 позиции. Среди прочего это рис, гречка. овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторая колбаса, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, растворимый кофе, чай, сахар, соль, туалетное мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.

В списке лекарств, на которые ограничили повышение цен, оказалось 50 позиций. Среди прочего это Амоксициллин, Азитромицин, Анальгин, Арпетол, Ксилин, Омепразол, Эссенцикапс. В списке значатся определенные производители этих лекарств.

Кто будет отвечать за выполнение поручение правительства

Минсельхозпроду, Минздраву, «Белгоспищепрому», другим республиканским госорганам и госорганизациям, которые подчинены правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручили «принять меры по выполнению настоящего постановления и обеспечить поставки в торговые объекты и аптеки под потребность внутреннего рынка продукции, производимой подчиненными организациями». При этом нужно «принять системные меры по анализу и мониторингу цен по всей цепочке их формирования (установления), издать локальные правовые акты об организации работы по стабилизации цен с установлением четкой системы контроля и оценки работы кадров».

МАРТ и Минздрав при необходимости должны корректировать ассортиментные

перечни товаров и лекарств, которые обязательно должны быть в продаже.

Как похожее решение принимали в 2020-м и что из этого (не)вышло

Чтобы стабилизировать ситуацию на потребительском рынке, правительство в начале апреля прошлого года ограничило рост цен у производителей, импортеров и розничной торговли 0,5% в месяц. При этом ассортимент, по планам властей, не должен был сократиться. Участники рынка говорили, что выполнить эти требования крайне сложно, в том числе из-за роста курса доллара.

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