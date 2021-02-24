Глава Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке на госучреждения США 2 24.02.2021, 8:57

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В разработке кода участвовали не менее 1000 программистов.

У компании Microsoft есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы в декабре 2020 года.

Об этом заявил президент корпорации Microsoft Брэд Смит в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США. Трансляция слушаний велась на Youtube-канале программы PBS NewsHour, сообщает nv.ua.

«Мы обнаружили существенные доказательства, которые вели нас к российской разведке, и не нашли никаких доказательств, которые вели нас куда-то еще», — заявил Смит.

По его словам, в разработке кода, который позволил внедриться в системы расположенной в Техасе компании SolarWinds, с чего и началась кибератака, должны были участвовать не менее 1000 «высококвалифицированных» программистов. Этот масштаб указывает на участие государственных структур.

«Мы никогда не видели, чтобы такая изощренность сочеталась с таким масштабом», — добавил глава Microsoft.

Как заявил глава компании по кибербезопосности FireEye Кевин Мандиа, при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.

«Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран», — уточнил он.

Глава специализирующейся на кибербезопасности компании Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него нет данных о причастности РФ к атаке.

Что известно о кибератаке на правительственные учреждения США

13 декабря хакеры похитили информацию из Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны. Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29, или Cozy Bear, которую считают связанной со службой внешней разведки РФ.

На следующий день российские хакеры взломали Министерство внутренних дел США. Им якобы удалось раздобыть доступ к внутренним коммуникациям ведомства.

18 декабря Министерство энергетики и Национальное управление по ядерной безопасности США, которое поддерживает запасы ядерного оружия, заявили, что имеют доказательства получения доступа хакеров к их сетям.

Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры.

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