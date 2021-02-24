закрыть
24 февраля 2021, среда, 11:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БМЗ утопает в долгах

3
  • 24.02.2021, 9:39
  • 2,292
БМЗ утопает в долгах

Зарплаты на предприятии выглядят смехотворно.

Белорусский металлургический завод (БМЗ) в свое время был флагманом белорусской промышленности. И сегодня на нем держится 20% производства предприятий Минпрома. Но состояние у БМЗ, мягко говоря, плачевное: долги холдинга исчисляются миллиардами рублей, а накопленный убыток — 2,2 миллиарда рублей. Из-за этого правительство вынужденно годами оказывать поддержку, прощать проценты по кредитам и находить новые способы реанимировать предприятие, сообщает euroradio.fm.

В июле 2020-го премьер-министр Роман Головченко снова говорил о важности поддержки БМЗ и о необходимости оптимизации затрат предприятия. В начале 2021-го стало известно о "секретном плане" по спасению холдинга: долги возьмет на себя Минфин, а деньги на зарплату будут выдавать банки.

На фоне всего этого странным выглядит то, что БМЗ активно ищет новых сотрудников.

По информации государственной службы занятости, на 23 февраля БМЗ разместил информацию о 42 открытых вакансиях. Кого и на какие зарплаты ищет предприятие?

Меньше всего на БМЗ обещают газорезчикам — от 653 рублей в месяц, то есть около 250 долларов по текущему курсу. Для сравнения: на других предприятиях газорезчики могут получать от 800–900 рублей.

Ненамного больше обещают шихтовщикам (от 700 рублей) и шлифовщикам (от 756 рублей). Сравним: в других местах шихтовщики могут получать от 800 рублей, а шлифовщики — больше 1000 рублей.

Максимальная зарплата из заявленных — для машиниста бульдозера (от 1100 рублей). Здесь предложение в целом соответствует тому, что есть на других белорусских предприятиях.

Интересно, что БМЗ также ищет корреспондента — вероятнее всего, в свою корпоративную газету "Металлург". Видимо, на ней сэкономить тоже руководство холдинга не считает нужным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников