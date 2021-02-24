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Врачи назвали способ улучшить зрение за три минуты в день

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  • 24.02.2021, 9:45
  • 11,166
Врачи назвали способ улучшить зрение за три минуты в день

Первые улучшения будут заметны уже спустя две недели..

Врач-офтальмолог Руи Хирамац назвал способ улучшить зрение. Об этом сообщает портал abc.es.

По его словам, глаза надо регулярно тренировать. Первый метод — это упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Их следует выполнять всего три минуты в день. Первые улучшения будут заметны уже спустя две недели.

Второй метод — это термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань следует положить на закрытые веки и подождать до тех пор, пока она не остынет.

Третий метод заключается в употреблении шпината. Его необходимо включить в свой рацион, поскольку шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.

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