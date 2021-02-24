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Среднегодовая температура в Минске почти такая же, как в Стокгольме

  • 24.02.2021, 10:40
Среднегодовая температура в Минске почти такая же, как в Стокгольме

В Москве, Вильнюсе и Риге обычно холоднее, а в Варшаве и Киеве — теплее.

Судя по происходящей в Беларуси оттепели, температура в конце февраля начинает стремиться к среднегодовой в белорусской столице, пишет thinktanks.by.

Если посмотреть карту среднегодовых температур, то Минск - вполне себе Европа. Среднегодовая температура в белорусской столице составляет 6,7 градуса по Цельсию. В Москве, Вильнюсе и Риге обычно холоднее, а в Варшаве и Киеве - теплее.

Как ни странно, но среднегодовая температура в Минске практически совпадает с температурой в Стокгольме. Причина этого - теплое течение Гольфстрим, благодаря чему климат в Швеции, несмотря на северные широты, относительно мягкий.

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