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Foreign Policy: Война на Ближнем Востоке становится цифровой

  • 24.02.2021, 10:37
Foreign Policy: Война на Ближнем Востоке становится цифровой

Персидский залив быстро становится лабораторией для кибер-операций.

Учитывая цикл новостей этого года, вы, возможно, уже забыли, что в декабре прошлого года появилась новость о том, что Россия провела серьезную атаку на американские спецслужбы. Примерно в то же время вышла небольшая история о взломах под руководством правительства на Ближнем Востоке. Утверждалось, что Саудовская Аравия шпионила за журналистами из “Аль-Джазиры”, финансируемой государством сети СМИ своего конкурента Катара, используя израильское ПО. Обе истории связаны с киберпроникновением и кражей данных, пишет Foreign Policy.

Персидский залив быстро становится лабораторией этики и практики гибридной войны. В новом отчете Форума Ближнего Востока и Северной Африки в Кембриджском университете исследуются движущие силы и направление развивающейся стратегии Персидского залива. Саудовская Аравия и Иран, имея противоречивые религиозные взгляды и конкурируя между собой за рубежом, провели почти 30 лет в геополитической борьбе. Оба стремились создать рычаги воздействия друг на друга, используя методы, не связанные с войной, – поддерживая региональных прокси, усиливая голоса групп политической оппозиции и, все чаще, используя целевые кибератаки. Для обоих кибервойна предлагает этический выход – она убивает меньше людей, чем обычная война, – но может вызвать большие разрушения и разрушения.

У Саудовской Аравии и Ирана очень разные подходы к кибервойне. Саудовская Аравия решила передать на аутсорсинг большую часть своей кибер-разработки, закупив специальные инструменты у частных подрядчиков в США, Израиле и Великобритании для проведения конкретных киберопераций. Саудовская Аравия использовала легионы ботов, чтобы укрепить имидж королевства в социальных сетях во время кризиса, связанного с убийством Джамала Хашогги. В то же время королевство попыталось усилить свою киберзащиту, в частности, путем создания широкой институциональной инфраструктуры для обеспечения кибербезопасности.

В 2017 году это началось с запуска Национального управления кибербезопасности, саудовского эквивалента киберкомандования США, находящегося под прямым руководством канцелярии короля, а также Саудовской федерации кибербезопасности.

Тем временем Иран разработал собственную комплексную мультиплатформенную наступательную программу. Из-за санкций и статуса международного изгоя его программа в основном является доморощенной, хотя и с некоторой помощью со стороны России и Китая. В 2013 году Китай взял на себя обязательство помочь Ирану в развитии национального интернета, известного как SHOMA, независимого от World Wide Web, партнерство, которое, как ожидается, расширится с заключением 25-летнего соглашения о безопасности. Которое в настоящее время обсуждают Иран и Китай. Развитие Ирана в этой области способствовало его статусу как одной из самых передовых киберсил в регионе.

Обострение кибер-противостояния в Персидском заливе преподносит уроки для всех государств, независимо от их размера, богатства или идеологии. Ни для одного государства в мире вопрос больше не в том, как проникают в их компьютерные сети шпионы, а в том, как бороться с нарастающей угрозой и как быстро.

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