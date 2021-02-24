Медики назвали еще один способ получить антитела к COVID-19 24.02.2021, 11:05

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Исследователи проанализировали образцы крови 88 женщин.

Младенец в утробе матери может получить антитела к COVID-19, если женщина перенесла ковид и ее организм генерирует антитела. Об этом пишет «Медицина и Наука», ссылаясь на «Американский журнал акушерства и гинекологии».

Это обстоятельство заставляет ученых надеяться, что передавать часть естественного иммунитета детям смогут не только женщины, переболевшие коронавирусом, но и те, кто получил прививку от ковида.

Исследователи проанализировали образцы крови 88 женщин, у которых в крови были антитела к ковиду (58 из них перенесли заболевание бессимптомно). Подавляющее большинство детей, рожденных этими женщинами, имели в пуповинной крови антитела. Причем во время рождения никто из младенцев не оказался зараженным коронавирусом.

Ученые предполагают, что так же могут передаваться и вакцинные антитела. Однако они еще не знают, насколько защитными могут быть эти антитела и как долго может длиться эта защита.

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