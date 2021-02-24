закрыть
24 февраля 2021, среда, 12:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали еще один способ получить антитела к COVID-19

  • 24.02.2021, 11:05
  • 1,160
Медики назвали еще один способ получить антитела к COVID-19

Исследователи проанализировали образцы крови 88 женщин.

Младенец в утробе матери может получить антитела к COVID-19, если женщина перенесла ковид и ее организм генерирует антитела. Об этом пишет «Медицина и Наука», ссылаясь на «Американский журнал акушерства и гинекологии».

Это обстоятельство заставляет ученых надеяться, что передавать часть естественного иммунитета детям смогут не только женщины, переболевшие коронавирусом, но и те, кто получил прививку от ковида.

Исследователи проанализировали образцы крови 88 женщин, у которых в крови были антитела к ковиду (58 из них перенесли заболевание бессимптомно). Подавляющее большинство детей, рожденных этими женщинами, имели в пуповинной крови антитела. Причем во время рождения никто из младенцев не оказался зараженным коронавирусом.

Ученые предполагают, что так же могут передаваться и вакцинные антитела. Однако они еще не знают, насколько защитными могут быть эти антитела и как долго может длиться эта защита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников