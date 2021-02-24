закрыть
24 февраля 2021, среда, 12:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Маргарита Левчук потроллила «полузащитников 3%-го» из ОМОН и ГУБОПиК

5
  • 24.02.2021, 11:17
  • 2,298
Маргарита Левчук потроллила «полузащитников 3%-го» из ОМОН и ГУБОПиК

Оперная дива исполнила специальную «Калыханку».

Белорусская оперная певица Маргарита Левчук выпустила у себя в YouTube новый клип — это «Калыханка полузашчытнікам 3%-ва ацечэства». Ролик появился в Сети ночью 23 февраля.

«Калыханка» — новая композиция юмористического дуэта «Красная зелень», в который входят Маргарита Левчук и гитарист Андрей Паук. Она написана на трасянке, в ней упоминаются ОМОН, ГУБОПиК и «змагары». В кадре Левчук появляется в красно-зеленой одежде, а на коленях у нее «засыпает» мужчина в балаклаве. Ролик на песню вышел ночью 23 февраля, в описании к нему говорится:

— Усім полузашчытнікам 3%-ва ацечэства для здаровава сна очэнь рэкамендуем слушаць нашу калыханку. І асобенна цем, каму глаўны ваенком страны перадал зарад бодрасці.

На момент публикации текста ролик посмотрели более 10 тысяч раз.

Напомним, неделю назад Маргарита Левчук спародировала клип «Накажи их, Боже» о белорусских оппозиционерах, показанный по государственному телеканалу СТВ. В юмористическом ролике упоминаются сцены с автоматом и вертолетом, «Массандра», шпиц Лукашенко, литовские кукловоды, ВНС и сторонники действующей власти — сестры Груздевы, Григорий Азаренок, Николай Карпенков и Игорь Марзалюк. В комментариях к видео писали, что «это стеб высшей пробы» и «достойный ответ в непростые времена».

Маргарита Левчук — известная белорусская оперная певица. В марте 2020 года она уволилась из Большого театра, а теперь активно занимается творчеством на своем канале в YouTube. На нее подписаны около восьми тысяч пользователей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников