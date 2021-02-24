Forbes: Для Абрамовича строят 145-метровую суперъяхту 1 24.02.2021, 11:27

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Яхта Solaris

Фото: Carl Groll / www.imago-images.de / Global Look Press

СМИ рассказали, как будет оборудовано новое судно российского олигарха.

Владелец футбольного клуба «Челси» российский миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую яхту — 145-метровую Solaris, пишет журнал Forbes со ссылкой на источники.

Судно строят на немецкой верфи Lloyd Werft — там же для Абрамовича построили в 2010 году 15-метровую экспедиционную яхту Luna, которую тот впоследствии продал миллиардеру Фархаду Ахмедову (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд). Кроме того, Абрамовичу принадлежит 162,5-метровая Eclipse.

Solaris — это экспедиционная моторная яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она получит восемь палуб, лифт, тренажерный зал, вертолетную площадку, джакузи, бассейн, а также ангар для вертолетов и гараж для тендеров — сопроводительных судов. 48 кают этой яхты смогут вместить до 36 пассажиров и 60 человек экипажа.

По информации издания, отделка судна еще продолжается. По словам источников Forbes, его спустят на воду на следующей неделе.

Solaris представляет собой судно поддержки, которое обеспечивает транспортировку тендеров, небольших судов или субмарин, оборудования для дайвинга или прием на борт вертолетов. Обычно такие яхты строят в дополнение к основным судам, но в последние годы спрос растет и некоторые плавают только на них, а не на основных лодках — в основном из-за количества «игрушек», отметил в беседе с изданием основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин.

По словам источника Forbes, для яхты заказаны два вертолета Airbus ACH145, зарегистрированные под названиями M-Solo & M-Sola.

«Solaris, конечно, будет самым крупным и эксклюзивным эксплорером на воде. Других таких судов поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет», — говорит Семенихин. По его оценке, яхта могла обойтись миллиардеру в $250–300 млн.

В то же время основатель компании Smart Yachts Юлия Скопцева в беседе с изданием предположила, что стоимость может доходить и до €450 млн (более $546 млн). По ее словам, строительство Solaris заняло шесть лет (заказ был размещен в 2015 году), что несколько превышает изначальные сроки контракта. После спуска на воду понадобится около полугода, чтобы доставить яхту владельцу, добавила Скопцева. В процессе строительства изменился и размер судна: изначально планировалось, что длина составит 138,96 м, отметила она.

Абрамович занимает 151-е место в рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires журнала Forbes. Его состояние оценивается в $14,4 млрд.

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