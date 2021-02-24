«Еще немного – и лапти придется надевать» 4 24.02.2021, 11:42

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А тут уже и мука в Гомеле закончилась.

Продолжим по Сочи. По данным ТГ-канала «Ник и Майк», Лукашенко должен был быть в Сочи до среды. Разговор в понедельник сложился так, как сложился. С Медведевым не встретились, зато на свежем воздухе время провели. «Массандра» в своем телеграм-канале потом радостно отчитывалась, что встреча затянулась на целых 6,5 часов. Ага, очень удобно общаться, съезжая с горы…

С Путиным созвонились еще вчера, но денег все равно не дали. Попутно «Газпром» прекращает стройку в Минске. Настроения кататься на лыжах в одиночку нет. Тем более без денег. А тут уже и мука в Гомеле закончилась. Еще немного – и лапти придется надевать.

Только и остается, что вспоминать, как ловко обошел Путина на снегоходе. Тоже достижение в нынешних условиях, между прочим.

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