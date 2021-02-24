закрыть
24 февраля 2021, среда, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Еще немного – и лапти придется надевать»

4
  • 24.02.2021, 11:42
  • 1,702
«Еще немного – и лапти придется надевать»

А тут уже и мука в Гомеле закончилась.

Продолжим по Сочи. По данным ТГ-канала «Ник и Майк», Лукашенко должен был быть в Сочи до среды. Разговор в понедельник сложился так, как сложился. С Медведевым не встретились, зато на свежем воздухе время провели. «Массандра» в своем телеграм-канале потом радостно отчитывалась, что встреча затянулась на целых 6,5 часов. Ага, очень удобно общаться, съезжая с горы…

С Путиным созвонились еще вчера, но денег все равно не дали. Попутно «Газпром» прекращает стройку в Минске. Настроения кататься на лыжах в одиночку нет. Тем более без денег. А тут уже и мука в Гомеле закончилась. Еще немного – и лапти придется надевать.

Только и остается, что вспоминать, как ловко обошел Путина на снегоходе. Тоже достижение в нынешних условиях, между прочим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников