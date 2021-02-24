закрыть
24 февраля 2021, среда, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван идеальный продукт для сохранения здоровья сердца

1
  • 24.02.2021, 11:49
  • 1,892
Назван идеальный продукт для сохранения здоровья сердца

Исследование провели специалисты из США.

Исследователи из Университета Саскачевана (США) Фил Чилибек и Горд Зелло использовали премию в размере 10 000 долларов США от программы Research Connections: COVID-19 Rapid Response Foundation Саскачеванского фонда исследований в области здравоохранения (SHRF), чтобы доработать и опубликовать в интернете уникальную коллекцию клинически проверенных рецептов, которые используют чечевицу, нут, фасоль и горох.

Об этом пишет newsyou.info.

«Мы проводим исследования с использованием зернобобовых в течение как минимум 15 лет, и всегда стремились выпустить книгу для широкой публики, чтобы другие люди также могли получить пользу», — сказал Чилибек, профессор Колледжа кинезиологии.

По его словам, призыв SHRF к быстрому реагированию на проекты, связанные с COVID, был своевременным и обеспечил ресурсы, необходимые для продвижения работы, необходимой для публикации рецептов в Интернете. Зернобобовые — идеальная пища для людей в периоды пониженной активности, например, во время пандемии. Эти продукты являются чрезвычайно полезными в снижении факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии и ожирения — условий, которые ставят людей на более высокий риск, потому что они могут привести к осложнениям , если они получают COVID.

Среди других преимуществ зернобобовых — низкая стоимость добавления белка в рацион, длительный срок хранения и простота приготовления, что делает их идеальными для таких вещей, как походы. Возможность хранить бобовые в течение длительного времени также означает, что людям может потребоваться меньше походов в бакалейную лавку, что также является плюсом в условиях пандемии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников