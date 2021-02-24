Назван идеальный продукт для сохранения здоровья сердца 1 24.02.2021, 11:49

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Исследование провели специалисты из США.

Исследователи из Университета Саскачевана (США) Фил Чилибек и Горд Зелло использовали премию в размере 10 000 долларов США от программы Research Connections: COVID-19 Rapid Response Foundation Саскачеванского фонда исследований в области здравоохранения (SHRF), чтобы доработать и опубликовать в интернете уникальную коллекцию клинически проверенных рецептов, которые используют чечевицу, нут, фасоль и горох.

Об этом пишет newsyou.info.

«Мы проводим исследования с использованием зернобобовых в течение как минимум 15 лет, и всегда стремились выпустить книгу для широкой публики, чтобы другие люди также могли получить пользу», — сказал Чилибек, профессор Колледжа кинезиологии.

По его словам, призыв SHRF к быстрому реагированию на проекты, связанные с COVID, был своевременным и обеспечил ресурсы, необходимые для продвижения работы, необходимой для публикации рецептов в Интернете. Зернобобовые — идеальная пища для людей в периоды пониженной активности, например, во время пандемии. Эти продукты являются чрезвычайно полезными в снижении факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипертонии и ожирения — условий, которые ставят людей на более высокий риск, потому что они могут привести к осложнениям , если они получают COVID.

Среди других преимуществ зернобобовых — низкая стоимость добавления белка в рацион, длительный срок хранения и простота приготовления, что делает их идеальными для таких вещей, как походы. Возможность хранить бобовые в течение длительного времени также означает, что людям может потребоваться меньше походов в бакалейную лавку, что также является плюсом в условиях пандемии.

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