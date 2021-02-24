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Ландсбергис: Гражданское общество Беларуси нужно пригласить к сотрудничеству в формате Люблинского треугольника

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  • 24.02.2021, 11:55
Ландсбергис: Гражданское общество Беларуси нужно пригласить к сотрудничеству в формате Люблинского треугольника
Габриэлюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы обсудил эту инициативу с украинским коллегой.

Литва выступает за сотрудничество с гражданским обществом Беларуси в формате Люблинского треугольника, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 23 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Видеозапись пресс-конференции опубликована на странице МИД Украины в «Фейсбуке», сообщают naviny.online.

«Люблинский треугольник — хорошая инициатива, — сказал Ландсбергис. — Я считаю, что мы должны продолжить работу в этом формате, и, где это возможно, мы могли бы попытаться вовлечь в нее гражданское общество Беларуси. В настоящее время существует не так много подобных политических форматов для гражданского общества Беларуси, которое борется за возможность проведения демократических выборов».

В свою очередь Кулеба заявил, что на встрече с министром иностранных дел Литвы они «обговорили ситуацию в Беларуси и последнюю встречу Путина и Лукашенко».

«Нас обоих беспокоит, безусловно, ситуация в Беларуси, это наш сосед, не чужая нам страна», — сказал глава украинской дипломатии.

Люблинский треугольник — трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года на основе признания многовековых исторических и культурных связей между тремя народами. Формат подчеркивает роль трех государств в процессе формирования современных политических, культурных и социальных реалий Центральной Европы.

12 августа 2020 года министры иностранных дел стран Люблинского треугольника выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Беларуси после президентских выборов и призвали власти воздержаться от применения силы.

«Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем, — говорилось в заявлении. — Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости мы открыты к любой помощи для содействия этому диалогу».

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