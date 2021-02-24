В Telegram появились новые функции 24.02.2021, 11:59

Одной из них стала возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах.

Мессенджер Telegram в новом обновлении ввёл функцию автоматического удаления сообщений из любых чатов. Теперь можно поставить уничтожение переписки через 24 часа или 7 дней после отправки сообщений. Ранее автоудаление сразу после прочтения работало в «секретных чатах», пишет сайт dp.ru

«Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера — более ранняя переписка останется в истории чата», — уточняется в сообщении сервиса.

Обратный отсчёт начнётся сразу после отправки сообщения. Для публичных каналов и в группах включить автоматическое удаление можно только пользователям с правами администраторов. «Чтобы включить автоудаление, нажмите на чат правой клавишей мыши и выберите «Очистить историю», а затем «Настроить автоудаление», — уточняется в блоге Telegram.

Кроме того, с последним обновлением в сервисе появились временные пригласительные ссылки для групп и каналов. Теперь можно настроить, как долго будет работать пригласительная ссылка или сколько человек смогут по ней вступить. Также можно посмотреть, кто присоединился по ссылке. Кроме того, для каждой пригласительной ссылки можно создать QR-код: пользователям достаточно будет навести на него камеру телефона, чтобы присоединиться.

В конце января Telegram ввёл функцию переноса истории переписки из других приложений, в частности, WhatsApp, Line, KakaoTalk и других. Обновление появилось на фоне миграции пользователей из WhatsApp, Twitter и других соцсетей после изменения политики конфиденциальности WhatsApp и блокировок в Twitter.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».