«Замораживание цен в Беларуси ведет к дефициту, талонам и черному рынку» 5 24.02.2021, 12:31

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Власти не усвоили базовый ликбез по экономике.

Вчера премьер Беларуси Головченко похвастался тем, чего на самом деле в текущих обстоятельствах следовало бы стыдиться. По его словам, в прошлом году правительство направило на поддержку предприятий 2 миллиарда рублей. И сам же признался, что «в условиях дефицита бюджета, исполнения обязательств по госдолгу – это беспрецедентная поддержка». А ведь премьер еще скромно умолчал про деньги, которыми во имя обеспечения социальной справедливости с заводами поделились банки, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Ну, и, конечно, политика стимулирования привела к закономерному результату. По итогам года долги предприятий побили рекорды и выросли до 158 миллиардов рублей при запланированном на этот год объеме ВВП в 157 миллиардов. Правительство, правда, уже придумало способ решить эту проблему. И мы этот способ знаем. Видели в январе, когда они изъяли из банков 600 миллионов долларов, чтобы помочь БМЗ и немножечко государственному долгу. Забрать и поделить в соответствии с принципами «социальной справедливости».

А никакая «социальная справедливость» невозможна, согласись, без «справедливых цен». Так что с сегодняшнего дня (цены на 62 товара и 50 медикаментов) будут исключительно «справедливыми». Меня вот, например, особенно порадовал в этом перечне пункт про спички. Ну, ты понимаешь, в 2021 году это же главный стратегический товар. Вот, наверное, премьер Головченко запомнил, что в СССР инфляции не было, потому что спички все время стоили одну копейку и решил применить этот универсальный рецепт монетарного регулирования в белорусской практике. Ну, в самом деле – какая еще инфляция, если ты всегда можешь купить спички по одной и той же цене.

Я не буду проводить сейчас ликбез про то, что замораживание цен ведет к дефициту, талонам и черному рынку. Я это знаю, ты это знаешь, все это знают. Это только белорусское правительство забывает и каждый раз радостно удивляется. Последний раз власти пробовали вводить «справедливые» цены год назад, но правительство тогда было совсем другим и быстро одумалось.

Год назад вообще многое было другим. Инфляция была ниже 5%, а уровень доверия к правительству – наоборот, выше 3%. А в текущих обстоятельствах может случиться так, что первые последствия справедливых цен мы почувствуем раньше, чем они успеют ввести талоны. Потому что год назад можно было надеяться, что одним списком все регулирование и закончится. А сейчас мы имеем правительство, которому не очень интересны экономические теории, но зато интересна социальная справедливость. И это понимаем не только мы с тобой, но и люди, от которых цены зависят (я имею в виду не министерство торговли, а продавцов и производителей). Так что если продавцы и производители решат, что нынешний перечень был просто пробой пера, то первым следствием замораживания цен на социально значимые товары может стать рост цен на все остальное. В превентивных, как говорится, целях. Пока заморозить не успели.

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