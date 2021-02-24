Представитель ВОЗ рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 24.02.2021, 12:34

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Худший сценарий позади.

Пандемия коронавируса может закончиться в начале 2022 года, такое мнение озвучил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью датскому телеканалу DR, пишет сайт ria.ru

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», — отметил Клюге.

По его словам, инфекция, тем не менее, продолжит распространяться, но необходимости сохранять все жесткие ограничения и придерживаться общенациональных локдаунов скоро не будет.

Ханс Клюге также отметил, что это вероятное развитие событий, поскольку в настоящее время точный исход определить по-прежнему затруднительно.

Между тем в мире, по данным с официального сайта ВОЗ, в период с 15 по 21 февраля зафиксировано 2 457 026 новых случаев и 66 359 летальных исходов.

Этот показатель что на 11% ниже по сравнению с неделей, которая длилась с 8 по 14 февраля. Количество новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель, добавили в организации.

Вместе с тем, согласно информации ВОЗ, продолжают распространяться новые штаммы коронавируса. Так, «британский» штамм нашли уже в 101 стране (на семь больше, чем на предыдущей неделе), «южноафриканский» – в 51 стране (+5), а «бразильский» штамм – в 29 (прирост еще в 8 стран).

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