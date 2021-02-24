Ученые рассказали о необычном рекорде ящериц из Южной Америки 1 24.02.2021, 12:42

Liolaemus tacnae в Андах

Фото: Aaron Quiroz

Эти пресмыкающиеся живут в Андах.

Зоологи из Перу обнаружили ящериц Liolaemus tacnae в Андах, на высоте 5400 метров над уровнем моря. Это рекорд для пресмыкающихся, которым приходится выживать в крайне непростых условиях — на холоде, под интенсивными потоками солнечного ультрафиолета и при пониженном содержании кислорода в воздухе. О необычной находке рассказывается в новой статье, опубликованной в журнале Herpetozoa, сообщает Naked science.

Ее авторы — команда зоологов из Национального университета Святого Августина во главе с Хосе Серденой (José Cerdeña) — провели экспедицию к вершине вулкана Чачани, достигающего более 6000 метров. К их большому удивлению, местные ящерицы лиолемусы встречались на высотах заметно выше 5000 метров.

Выживать там непросто даже млекопитающим, а от пресмыкающихся с их «холодной» кровью требуются особо глубокие адаптации. Неудивительно, что эти животные редко встречаются на высокогорье. До сих пор рекорд «высотности» места обитания среди рептилий удерживали ящерицы Phrynocephalus erythrurus, живущие на Тибетском плато, на высоте до 5300 метров.

Род Liolaemus включает более 200 видов высокогорных ящериц, населяющих Южную Америку. И один из них, Liolaemus tacnae, был замечен даже чуть выше своего тибетского родственника. Ученые полагают, что в будущем стоит ожидать новых рекордов: из-за глобального потепления температура в горах растет, и холодные области, к которым адаптированы лиолемусы, отступают все выше. Следом за ними должны переселяться ящерицы.

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