23% россиян сочли патриотизмом готовность говорить горькую правду 7 24.02.2021, 12:59

Стали известны результаты опроса.

23 процента россиян понимают патриотизм как готовность говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была. Об этом свидетельствуют результаты опроса Высшей школы экономики, сообщает РБК. Однако подавляющее большинство (67 процентов) патриотизмом считает любовь к Родине, сообщает РБК.

Каждый четвертый респондент понимает патриотизм как набор действий, ведущих к процветанию страны. 20 процентов опрошенных – как помощь нуждающимся. При этом лишь 12 процентов россиян понимают патриотизм как вид конкретных действий – трату своего времени или денег на решение общественных проблем.

Согласно данным опроса ВШЭ, за год заметно сократилась доля тех, кто видит патриотизм как стремление изменить положение дел в стране, для того чтобы обеспечить ей достойное будущее. Если в 2019 году так считала четверть опрошенных, в 2020 году их доля снизилась до 19 процентов. Авторы исследования связывают это с чувством бессилия на фоне пандемии.

Опрос проводился в декабре 2020 года, среди двух тысяч человек городского и сельского населения старше 18 лет. Данные собирались посредством личного интервью.

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