Настоящий боец 4 24.02.2021, 13:11

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Оксана Добриянец

Оксана помогала всем как могла.

Оксана Добриянец со своей дочерью — мать с ребенком — вынуждена была бежать за пределы Родины. Ее выжили-таки из нашего провинциального городишка. Женщина с ребенком убегает тогда, когда защитить ее некому...

И автор — в ярости. И в первую очередь на самого себя, пишет Александр Игнатюк для сайта stolin.by.

Оксана написала в своем Инстаграм летом:

— Сегодня в Столине проходил пикет по сбору подписей за кандидата в президенты С.Тихановскую. Это незабываемые эмоции. Всем, кто пришел расписаться, огромное спасибо, вы — Молодцы! Смеялись, шутили, фотографировались, слушали музыку. Это маленький исторический момент для нашего города.

Она — Оксана Добриянец — единственная из 70 тысяч живых жителей столинского района, кто вошел в группу по сбору подписей за Светлану Тихановскую...

После выборов ее задержали. Потом я несколько часов в свою очередь «допрашивал» ее: кто был в кабинете, кого она узнала, как они себя вели...

Я уговаривал ее успокоиться, не рассчитывать на законность со стороны милиции, прокуратуры, суда... Не рассчитывать на справедливость... Я убеждал ее, что в одиночку она не сможет «поставить на место» систему. Объяснял ей, что очень мало будет тех, кто в тяжелую минуту протянет руку помощи.

— Посмотри на меня, — говорил я ей. — Чтобы выжить в этом зоопарке, мне постоянно приходиться прыгать как зайцу, менять «лежки». Лишь тупорылые анонимы могут продолжать «бесстрашно» вещать лозунгами...

Но у меня не хватило мудрости, видимо мои доводы были не убедительны. Оксана встала в полный рост, и «пригибаться» уже не собиралась... Она заставляла исправлять и дорабатывать милицейские протоколы, перед ней извинялись в столинском суде. Но в провинции система рано или поздно перемалывает своими жерновами любого...

И ты интересен, лишь пока борешься. О тебе пишут и рассказывают с экрана, тобой восхищаются обыватели... а потом о тебе забывают. И ты оказываешься один на один со своими проблемами. В лучшем случае, если ты умудрился остаться на свободе... И ты думаешь, как повезло. Плевать на потерянную работу, плевать на угробленный бизнес... Главное — на свободе. Собираешься с силами, собираешься с мыслями...

После выборов ее задержали, но потом она выходила и выходила на столинскую площадь.

Когда Столин задохнулся, она продолжала ездить в Минск. Вот ее снимок со столичных протестов. На этом фото две женщины и «красавцы», которые укрылись за колючей проволокой и щитами. И рядом с этими женщинами нет защитников.

Потом Оксана помогала арестантам в Столинском ИВС.

Потом помогала собирать деньги на выплату штрафов немногочисленным столинским протестующим.

Потом писала письма в тюрьмы. Оксана помогала всем, как могла, что было в ее силах. Вот она солидарна с избитым журналистом «Медиа-Полесье».

А потом к ней пришли с обыском.

После обыска к ней с дочерью собралась «опека». Все что я смог сделать для Оксаны — вовремя предупредить о «заботливых» незваных гостях. Продолжал успокаивать, что «все порешаем», успокойся. Но под таким «прессом» нервы сдают даже у бывалых мужиков. Что уж тут говорить про 23-летнюю девчушку?!

Они выехали в ночь, в пургу по обледенелой дороге. Дважды машина, которая увозила из Столина женщину с ребенком, попала в ДТП. Сначала авто закружило на обледенелой дороге, а потом сзади был удар...

Оксана с ребенком убегала с Родины...

Как любой настоящий боец, Оксана, все, что в ее силах может сделать для других... Но она застенчиво промолчит, когда сама окажется в трудной ситуации.

Одна с ребенком. В чужой стране. В чужом городе. В Киеве. За свои последние деньги сняла квартиру...

Пока я не знаю, как ей передать денег. У нее с собой даже нет банковской карты.

Я пишу это для того, чтобы сегодня у столинских «защитников» за праздничным столом на щеках проявился хотя бы легкий румянец. И, может быть, кто-то откликнется.

Может быть, у кого-то есть возможность помочь в Киеве столинке с ребенком?

Мой телефон прежний +375291114949. Мой контакт в телеграм: @ justrebelby

Написать Оксане в телеграм: @masjakkk, написать в Инстаграм: @animalsupportstolin

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