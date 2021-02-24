СМИ: Украина отвесила пощечину России на Генассамблее ООН 24.02.2021, 13:16

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Фото: EPA/UPG

Как прошли последние дебаты о Донбассе и Крыме.

23 февраля в Генеральной ассамблее ООН прошли дебаты относительно ситуации на оккупированных территориях Украины – в Крыму и на Донбассе. Они были организованы украинской стороной. На наивысшем международном уровне Киев в лице постоянного представителя Сергея Кислицы вновь напомнил, что Россия – захватчик, что эти земли – украинские, что мира там никакого нет, посему санкции должны сохраняться. А самое главное – Киев в очередной раз не дал Москве возможности решать вопросы войны и мира за закрытыми дверьми Совета безопасности ООН. Примечательно, что постпред РФ Василий Небензя (в связи с вышеизложенным) решил дебаты не посещать, пишет LB.ua.

Почему дебаты в Генассамблее важны

Многие в Украине уверены, что ООН – орган, который ничего не решает, что его нужно или реформировать, или ликвидировать. Однако это очень поверхностное понимание. ООН остается наивысшей с точки зрения статуса и репрезентативности международной инстанцией, это – важнейшая площадка, где решаются вопросы, связанные с развитием мира и предотвращением войны. Да, на планете ныне десятки военных и гражданских конфликтов, однако в этом виновата не Организация, а страны, их провоцирующие и усугубляющие.

Третий год подряд представительство Украины при ООН организовывает дебаты в Генассамблее относительно ситуации на оккупированных территориях. Это – ответ Российской Федерации, которая, пытаясь предварить это событие, каждый раз собирает Совет безопасности по вопросу Донбасса. Зачем Москва это делает? Чтобы показать: Минские договоренности – единственный документ, которому должна следовать Украина для мирного урегулирования. Что не может быть никакого плана «Б». Другое дело, что это «мирное урегулирование», как представляется России, должно происходить лишь на ее условиях.

Есть еще одна причина: РФ провела через СБ ООН резолюцию относительно «Минска». И пускай она не обязательна к выполнению, пускай она носит рекомендательный характер, Москва пытается навязать международному сообществу мнение, что Минские договоренности нельзя трактовать, что очередность выполнения пунктов закреплена и пересмотру не подлежит.

Однако Совбез ООН – это как закрытый клуб, куда допущено пять постоянных и еще десять-непостоянных членов (меняются раз в два года). Там проходят как открытые, так и закрытые заседания. Его участники не обязаны информировать другие страны о том, что происходит на этой площадке. И те государства, которые хотят продвинуть какую-то свою повестку, зачастую должны проводить долгие переговоры с членами СБ с тем, чтобы те сжалились и организовали слушания на тему, нужной третьей стороне.

Россия как постоянный член Совбеза спекулирует и постоянно проводит слушания относительно «Минска». Да и ситуация позволяет: Украина после ротации более не является непостоянным участником СБ. Вопрос Крыма, как вы понимаете, там редко обсуждается.

Вот почему для Украины было важно организовать на базе Генассамблеи – наиважнейшего органа ООН – дебаты относительно своих оккупированных территорий. Ведь таким образом мы не просто напоминаем всем странам мира без исключения об агрессии России, мы не просто сохраняем международную коалицию, но еще и показываем: вопросы Донбасса и Крыма не удастся негласно решить без Украины в СБ ООН.

Противодействие России

Во время предыдущей, 74-й сессии ООН, РФ со своими партнерами пыталась снять пункт повестки дня Генассамблеи «о ситуации на временно оккупированных территориях Украины». Для его сохранения украинскому постоянному представительству пришлось собирать внушительную антироссийскую коалицию, добиваться голосования по сохранению этого пункта сначала на уровне профильного комитета, а потом на уровне ГА ООН.

Тогда удалось добиться значительного успеха, так как Украину поддержали не только наши традиционные союзники, но и те страны, которые не хотели, чтобы вопросы войны и мира решались только за закрытыми дверьми Совбеза ООН. Последнее – то, чего жаждет добиться Россия. Киев же настаивал на том, что каждый член ООН может и должен высказаться относительно ситуации в Украине. В итоге нас поддержало 81 государство, 65 воздержалось (что в нынешней ситуации тоже значимо) и всего 17 стран во главе с РФ высказались против возвращения вопроса украинских оккупированных территорий в повестку дня Генассамблеи.

Генассамблея практически не проводит открытых заседаний. Количество участников от иностранных государств в зале ограничено (сегодня их было чуть больше 30). А самое главное – это отсутствие на сей раз высокого представителя со стороны Украины, который бы выступил с докладом. Три года назад страну в ранге президента представлял Петр Порошенко, затем – экс-глава МИД Вадим Пристайко. А на сей раз Сергей Кислица остался один на один с Россией и ее союзниками. Хотя, если бы не коронавирус и не обязательные правила карантина для приезжающих высоких гостей, как говорят в украинском постпредстве, можно было бы рассчитывать на приезд действующего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Впрочем, есть еще одна сложность, с которой сталкивается Украина и о которой крайне редко говорится: большинство стран мира решает свои собственные проблемы, они не просыпаются каждый день с мыслью об Украине. Вот почему украинскому постпредству каждый раз стоит неимоверных усилий собрать коалицию против России, провести правильную информационную кампанию и привлечь новых союзников.

Поэтому изначально украинская сторона провела перед февральским заседанием Совбеза ООН переговоры со многими его членами, что позволило заслушать доклад о ситуации на Донбассе главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчук, а также выступить единым фонтом против организатора встречи – РФ. На прошлой неделе удалось организовать на виртуальной площадке ООН онлайн-брифинг с вице-премьером Алексеем Резниковым относительно ситуации на всех оккупированных территориях. После этого мероприятия более 50 представителей из разных стран обратились к Украине за дополнительными сведениями, не говоря уже о том, что данная информация была отправлена в 50 столиц мира. Сегодня же состоялись дебаты в Генассамблее ООН, которые также предвосхищают ряд важнейших событий.

Кислица, антироссийская коалиция и отсутствующий Небензя

Прошедшие дебаты, организованные украинской стороной, можно по праву назвать успешными – такими, что в очередной раз помогли Киеву утвердить мир во мнении, что Россия в меньшинстве. Тот факт, что они длились свыше трех часов, что там присутствовали представители всех ключевых для Украины стран и блоков, говорит о заинтересованности украинской проблематикой. Европейский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и ее союзники, страны Балтии и Скандинавии, Франция и Германия, Испания и Коста-Рика, Турция и Япония, а также ряд других государств и объединений поддержали Украину. Даже Венгрия, решившая не к месту упомянуть о так называемой языковой проблеме, в целом выказала поддержку суверенитету нашей страны (хотя с Будапештом здесь надо серьезно переговорить), а Беларусь, на удивление, выступила с нейтральным заявлением. Все это – явная заслуга украинской дипломатии, в особенности нашего постоянного представителя при ООН – Сергея Кислицы.

В своей речи он затронул несколько важных моментов. Так, он обозначил, что, невзирая на желание России, Генассамблея не примет российскую мантру о том, что «вопрос Крыма закрыт». «Он будет закрыт, когда российские войска уйдут, как они вышли в один февральский день из Афганистана», – заявил украинский постпред.

В то же время он напомнил, что Россия сама признала факт захвата Крыма задолго до проведения мартовского референдума, когда 20 февраля 2014 года Минобороны РФ выпустило медали «За возвращение Крыма».

«Я считаю, что мы должны попросить Минобороны России наградить этой медалью российских дипломатов, чтобы каждый раз, повторяя свою мантру о фальшивом мартовском референдуме в Крыму, они вспоминали февральский день начала российской оккупации, подтвержденный российскими властями. Министерством обороны», – акцентировал Кислица.

Показательной была цельная позиция Евросоюза. Его представитель обозначил: ЕС осуждает нарушение суверенитета Украины и никогда не признает факт оккупации украинских территорий.

«ЕС будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины во всех международных организациях – в ОБСЕ, Совете Европы и, конечно же, в ООН. ЕС будет и впредь поддерживать усилия на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины».

Постпред Франции выказал обеспокоенность милитаризацией Крыма Россией. «Мы поддерживаем политику непризнания. Продолжающаяся милитаризация Крымского полуострова является источником напряжения, что вызывает обеспокоенность. Это несет последствия для безопасности Черноморского региона и соседних регионов. Мы призываем Россию гарантировать свободу навигации для всех судов в Керченском проливе при соблюдении международного права. Незаконные ограничения, введенные там, усугубляют напряженность. Это несет негативные последствия для украинских портов в Азовском море, да и во всем регионе».

Немецкий же постоянный представитель задал очень точный, хоть и риторический вопрос: «Россия утверждает, что все очень красиво в Крыму. Однако я хочу спросить РФ: почему она не допускает туда независимых наблюдателей?».

В то же время Сергей Кислица отметил: несмотря на все усилия Киева, работа ТКГ (относительно урегулирования ситуации на Донбассе, – LB.ua) блокируется РФ под разными предлогами, а российская сторона отказывается доработать даже решения, согласованные на экспертном уровне.

«Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года находятся под угрозой срыва из-за продолжающихся провокаций со стороны вооруженных формирований России, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями», – заметил постпред.

По словам немецкого представителя, Россия не выполняет «Минские договоренности», а ее силы на востоке Украины блокируют передвижение представителей СММ ОБСЕ по оккупированной территории. «По данным ОБСЕ, 94% инцидентов, с которыми сталкивается миссия, это вина боевиков, которые поддерживаются РФ. Вопреки «Минску», Россия не обеспечивает для наблюдателей доступ на участок украинско-российской границы, через которую свободно транспортируется оружие».

Он, как и, к примеру, постпред Чехии также напомнили о незаконной паспортизации 600 тысяч местных жителей, проживающих на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

«Минску» шесть лет. Выход один – война на выживание

Сергей Кислица призвал международное сообщество осудить проведенный российской стороной в Донецке форум «Русский Донбасс», поспособствовать возвращению под контроль Украины ее восточных территорий, рассмотреть вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс, сообщил об экологической катастрофе, случившейся по вине РФ в оккупированном регионе.

И на этом фоне, как обозначил Кислица, Россия не может быть никаким посредником, она – первопричина военного конфликта. «Неоднократные заявления российских официальных лиц о предполагаемой «посреднической» роли России в мирном процессе на Донбассе возмутительны. Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает принимать участие с первого дня агрессии», – указал постпред.

Он также напомнил, что Россия изменяет этнический состав в Крыму, не допускает туда наблюдателей, произвольно арестовывает на территории полуострова украинцев и крымских татар.

Представитель Швейцарии обратила особое внимание на нарушение Россией гуманитарных прав на оккупированных территориях Украины, в особенности в Крыму. «Украинские граждане, проживающие в Крыму, призываются на службу в вооруженные силы оккупирующей державы, что является грубым нарушением международного гуманитарного права… Мы приветствуем создание «Крымской платформы» и считаем ее полезной и призываем международное сообщество участвовать в ней».

Как отмечает Кислица, Россия должна быть лишена «права вето» в Совбезе ООН. «Как сторона конфликта, неизбранный член Совета Безопасности ООН, который даже не упоминается в статье 23 Устава ООН о составе Совета, России не должно быть позволено использовать право вето», – сказал Кислица.

При этом он напомнил о том, что РФ продолжает исповедовать идеологию Советского Союза и ориентироваться на опыт большевиков. «Прошло 75 лет, но мышление Кремля не изменилось. И почему это должно меняться, если мумифицированное тело лидера большевиков Ленина до сих пор выставлено перед Кремлем, Сталин и десятки лидеров коммунистов и КГБ похоронены у его стен, и за ними стоит та же идеология?».

И абсолютно точно обозначил постоянный представитель США в своем выступлении: «Мы собрались в Генассамблее также потому, что Россия попыталась заблокировать любой реальный прогресс в дипломатических переговорах. И при этом она вооружает, финансирует и возглавляет марионеточные силы на Донбассе. Но мы собрались еще и потому, что Украина пользуется широкой поддержкой среди государств-членов, которые уважают фундаментальный запрет, содержащийся в Уставе ООН. Он гласит: ни одна страна не может силой менять границы другой».

При этой столь неудачной для России ситуации союзники Москвы ждали, что слово возьмет постпред России Василий Небензя. Однако тот на дебаты Генассамблеи ООН попросту не пришел. Вместо него выступал заместитель российской миссии – Дмитрий Полянский. Он вспомнил все российские фейки, выпущенные за последние семь лет: об «организованном Западом майданном перевороте», о притеснении русского языка в 2014 году, о соответствии так называемого крымского референдума Уставу ООН, о «гражданской войне на Востоке Украины», о том, что российских войск на Донбассе нет и так далее. Он даже пригласил немецкого постпреда на отдых в Крым. В конечном счете РФ поддержали только две страны – Венесуэла и Сирия. Это и есть итог дебатов Генассамблеи. Добавить к этому особо нечего.

Что будет дальше

Нынешние дебаты в ГА ООН были успешны для Украины. Коалиция сохранена, информация об агрессивных действиях России донесена, попытки РФ решить так называемый украинский вопрос за ширмой Совбеза, в очень ограниченном кругу, пресечены.

Вместе с тем, как пояснил в комментарии LB.ua постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица: на дебатах в Генассамблее все не заканчивается. По его словам, уже в марте украинская сторона совместно с партнерами из числа членов Совбеза ООН организует заседание по «формуле Аррии», посвященное ситуации в Крыму.

«Подобное заседание по «формуле Аррии» могут созвать только по инициативе члена Совета безопасности ООН. У нас уже есть такая страна-инициатор, согласившаяся провести совместно с нами это мероприятие. Концепцию заседания мы уже согласовали». В то же время, как отмечает дипломат, Россия попытается устроить провокации во время данной встречи: «Россияне, как обычно, попытаются засунуть туда так называемых представителей Крыма. Однако мы подобное уже проходили в прошлом году. К этому мы готовы».

Cергей Кислица и постпред Германии Кристоф Хойсген

Чтобы всем было понятно, встречи, проводимые «по формуле Аррии», не считаются официальными мероприятиями Совета безопасности ООН, но они предоставляют возможность в неформальной обстановке выслушать очевидцев тех или иных событий.

Также не стоит забывать, что минувшие сегодня в Генассамблее дебаты помогут Киеву в последующем добиться очередного утверждения двух крымских резолюций в ГА ООН (одна касается нарушения прав жителей полуострова, вторая – его милитаризации). Эти же успешные для Украины дебаты в перспективе упростят работу по привлечению высоких иностранных делегаций к участию в планируемой на август «Крымской платформе».

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