«Мы едим деда»: молодые россияне становятся все более яростными противниками режима 1 24.02.2021, 13:32

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Фото: Getty Images

Протестная культура фактически «обнулила» Путина.

"В январе Алексей Навальный показал в интернете свой фильм о "дворце Путина", и за месяц видео просмотрели более 110 млн человек. Спустя неделю после его публикации президент Владимир Путин лично высказал свое мнение - невероятное событие для России!", - пишет на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung Валерий Печейкин, драматург, журналист и куратор "Гоголь-центра" в Москве.

"Путин выступил на видеоконференции со студентами российских ВУЗов и заявил, что дворец ему не принадлежит. Это выглядело как оправдание. То, что он сделал это перед молодежью, (...) придало его выступлению нечто глубоко символичное. Благодаря Навальному, многие молодые люди осознали, что совершеннолетие предполагает право не только на алкоголь и сигареты, но и на политические действия", - отмечает автор статьи.

"В моем детстве была шутка. Говорили, что у советского человека есть только 14 лет жизни: 7 лет до школы и семь лет после выхода на пенсию. Все, что между - это взрослая жизнь, которую нельзя назвать жизнью. А в сегодняшней России молодежью считаются те, кто потерял неприкосновенность ребенка, но еще не достиг святости статуса пенсионера", - говорится в статье.

"У молодых россиян нет сегодня никаких возможностей для социального роста, - указывает Печейкин. - Люди рождаются, живут и умирают в одном и том же социальном слое. Продвинуться можно только благодаря изобретательности. С позиции истории изобретательность играла в России роль социального лифта".

"Несколько лет назад среди молодежи был очень популярен рэп. Вся страна говорила о рэп-баттлах, их остроте, нехватке толерантности, их абсолютном неподчинении цензуре. Молодежный "язык ненависти" в одночасье стал единственным свободным языком в России. Но это время прошло, и рэп-культура не принесла политических плодов. Она не рассматривала ни социальные, ни гендерные, ни экологические темы".

"Так, самым популярным рэпером в России является Моргенштерн. Его тексты аполитичны, вульгарны и шокируют простыми, прямо-таки ребяческими средствами. Порой они просто абсурдны, как, например, песня "Я съел деда". Надо сказать, что в оппозиционных кругах "дедом" или "дедушкой" называют Владимира Путина. Таким образом, в символическом смысле Моргенштерн уничтожает личность Владимира Путина, "проглатывает" ее. Путин исчез. Молодежь пытается жить так, будто Путина нет. Но удается ли ей это?".

"Наиболее интересные изменения я наблюдал у своего товарища, молодого режиссера Артема Фирсанова, - пишет Печейкин. - Я знал его как аполитичного человека. Это изменилось, когда он работал над своим дипломным фильмом о международно известном режиссере Кирилле Серебренникове. (...) По мнению не только его сторонников, но и независимых СМИ, Серебренников был наказан судебным процессом за свою излишне независимую позицию и критику в адрес властей. (...) Мы с Фирсановым хотели снять документальный фильм о Серебренникове и сразу же столкнулись с цензурой. Руководство государственного университета сорвало съемки и лишило наш проект финансирования. Когда я тогда наблюдал за своим коллегой, мне стало ясно, что российские правители превращают в оппозиционеров еще самых спокойных и креативных молодых людей".

"Один мой знакомый, студент - продолжает автор статьи. - Он рассказал мне о документе, который ему пришлось подписать - "уведомление" об уголовной ответственности за участие в несанкционированных демонстрациях. Если он примет участие в протестах, его могут отчислить из университета, что означает, что ему придется уйти в армию".

"Военная служба также используется в качестве инструмента борьбы с демонстрантами. Так, Руслан Шаведдинов, соратник Навального, в конце 2019 года сначала пережил обыски дома, затем допрос, после которого его, наконец, насильно отправили в армию. Он проходил службу на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане".

"Власти действуют жестоко и рационально, в то время как оппозиция пытается апеллировать к романтическим чувствам молодежи, - отмечает Печейкин, напоминая об акции 14 февраля, когда во дворы домов вышли люди с фонариками. - (...) Я думаю, что власть беспокоит в первую очередь не факт самого протеста, а то, что протест происходит внутри романтической молодежной культуры, в которой чиновники ничего не понимают и не могут ее контролировать".

"Политическое воспитание молодежи в России осуществляется не с помощью любви или любопытства, а с помощью страха. Возможно, Владимир Путин придерживается мнения, что молодые люди должны расти так же, как он. В конце концов, он провел свое детство и юность в тяжелые времена, в мрачном советском Санкт-Петербурге, называвшемся тогда Ленинград - без романтики, не выделяясь, не протестуя. Он просто ждал своего шанса. И он настал. Но сегодня молодые люди не хотят ждать".

"Романтическая любовь становится теперь языком, на котором говорит молодежь, но которым не владеет власть. И у меня нет сомнений в том, что будущий президент России будет говорить на этом языке. Ведь ненависть к врагам - это не то же самое, что любовь к собственному народу. Если я на кого-то и надеюсь, то на такого президента. Ему я отдаю свой голос", - заключает Печейкин.

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