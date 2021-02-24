Ученые: Мыши поумнели от соседства с людьми 5 24.02.2021, 13:53

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Домовые мыши живут бок о бок с человеком уже несколько тысячелетий.

Ученые из Института эволюционной биологии им. Макса Планка (Германия) обнаружили, что многовековое соседство с человеком научило мышей лучше решать сложные задачи. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B, пишет «Вокруг света».

Домовые мыши (лат. Mus musculus) живут бок о бок с человеком уже несколько тысячелетий. Завоевание мышами человеческих поселений в разных уголках земного шара происходило неравномерно. Например, известно, что в Индии домовые мыши живут намного дольше, чем в Северной Америке.

В новом исследовании ученые задались вопросом, могло ли длительное соседство с людьми повлиять на мышей. В частности, ученые предположили, что живущие в человеческих домах грызуны должны быть более шустрыми и тихими, быстро приспосабливаться к новой ситуации и проявлять некоторую изобретательность, например, чтобы вскрывать упаковки продуктов.

Исследователи сравнили, как мыши из разных уголков планеты справлялись с тестами на сообразительность. Для эксперимента ученые отобрали грызунов из трех подвидов: западный, восточный и восточноазиатский. Оказалось, что лучше всего в решении трудных задач проявили себя мыши из западной популяции. Именно этот подвид, по данным историков, начал соседствовать с людьми раньше других.

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