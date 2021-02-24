Популярный российский актер восхитился женскими маршами в Беларуси 2 24.02.2021, 14:08

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Иван Янковский

Фото: tvc.ru

Цепи солидарности белорусок вернули Ивану Янковскому веру в человечество.

Российский актер Иван Янковский восхитился женскими маршами, которые прошли в Беларуси летом 2020 года. После того, как он увидел цепи солидарности белорусок с цветами, у него появилась «надежда на светлое будущее». Об этом он рассказал в интервью «КиноПоиску».

Интернет-сервис «Кинопоиск» взял интервью у российского актера Ивана Янковского, который исполнил главную роль в сериале «Топи» (съемки частично прошли в Беларуси — в Минске и Бресте). В прямом эфире артиста попросили вспомнить самую добрую ситуацию, которая позволила поверить в себя или в человечество. Ответ Янковского был таким:

— Это было на съемках фильма «Топи», когда были протесты [летом прошлого года в Беларуси]. Был день, когда девчонки вышли с гвоздиками на проспект. Мы в этот момент ехали из кафе, у нас был выходной. И я натурально прослезился, потому что я такого никогда не видел, когда, условно говоря, за мужчин вышли девушки.

Весь проспект, весь бульвар, все улицы просто были наполнены девушками, и они стояли с гвоздиками, пели, махали ими, а проезжающие машины сигналили, поддерживая их. Этот момент — один из наиболее свежих, когда у меня была надежда на светлое будущее по поводу всего — не только ситуации, где мы были. Что существует добро, существует свет. «Я за тебя — ты за меня».

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первые эпизоды сериала «Топи» вышли в конце января. Проект быстро набрал популярность и попал в топ-5 самых популярных сериалов на «КиноПоиске». Сейчас его рейтинг на этом портале — 7,5 по мнению более чем ста тысяч пользователей.

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