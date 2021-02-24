В Израиле полный курс вакцинации от коронавируса прошла половина взрослого населения 24.02.2021, 14:10

За сутки делается около 150 тысяч прививок.

Израильские медики вакцинировали от ковид-19 двумя дозами прививки более 48% взрослого населения старше 16 лет, передает Times of Israel.

В Минздраве Израиля сообщили, что первую дозу вакцины получили свыше 4,5 млн человек, а вторую - более 3,1 млн человек.

За последние сутки в стране выявили более четырех тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. В настоящий момент в Израиле болеют коронавирусом свыше 42 тысяч человек.

Всего с начала пандемии выявили около 761 тысяча случаев заражения COVID-19. Скончались свыше 5,6 тысячи человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».