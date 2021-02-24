В России предложили создать автономную «Русскую республику» 10 24.02.2021, 15:26

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Инициатива была озвучена в городской думе Екатеринбурга.

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил создать в Российской Федерации «Русскую Республику» и включить в нее 46 существующих в стране областей, три города федерального значения и Еврейскую автономную область. Такую идею он предложил депутату Госдумы Павлу Крашенинникову на информационном часе в гордуме, сообщает ghall.com.ua.

По мнению Колесникова, создание «Русской Республики» необходимо для того, чтобы в стране была представлена русская национальность. «У нас у всех национальностей есть автономии, а у русских нет», – заявил депутат.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников, которому Колесников предложил это, инициативу не поддержал.

«Любое объединение регионов возможно по итогам обращений граждан, которые об этом просят.Как вы видите, на постсоветском пространстве эти истории о создании национальных автономий играют роль, я бы не хотел, чтобы в РФ это происходило», – сказал парламентарий.

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