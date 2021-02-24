«50–80% силовиков — против Лукашенко» 11 24.02.2021, 15:29

7,450

фото: TUT.BY

Экс-дипломат рассказал о том, что происходит внутри системы власти.

Бывший дипломат Валерий Ковалевский, который раньше работал в белорусском МИДе, рассказал «Радио Свобода» о работе с силовиками и настроениях среди них.

— По нашим сведениям, оппозиция в силовых ведомствах, правоохранительных ведомствах Беларуси составляет от 50 до 80%. Очень многие сотрудники правоохранительных органов против Лукашенко. Безусловно, их не может удовлетворять положение вещей, который сложился после 9 августа, престиж профессии очень снизилась, многие из них вынуждены отвечать на критику со стороны общества, которая стала результатом действий ОМОНа, «Алмаза», других спецподразделений, которые применяли насилие.

То, что происходило на Окрестина, в Жодино, делалось не всеми, а небольшой частью сотрудников МВД, но отвечать вынуждены почти что все. Все получают этот негативный отзыв от беларуского общества. Безусловно, это влияет на моральный дух, на то, как люди видят свое будущее в правоохранительной системе. И мы стараемся показать сотрудникам правоохранительных ведомств, что они не лишние люди в Беларуси и не будут лишними людьми.

Когда придут перемены и новая Беларусь, для всех них найдется место в правоохранительных ведомствах или там, где они захотят. Если эти люди не сделали тяжких правонарушений, преступлений, не нарушали закон, безусловно, для них найдется место. Людей, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, ждет справедливый суд. Подчеркиваю, справедливый суд, а не суд Линча. Все остальные сохранят свои социальные пакеты. Им не нужно будет платить по контрактам и возвращать деньги за образование. Мы хотим, чтобы они были уверены в том, что с уходом Лукашенко, с его уходом с поста новая Беларусь для них не будет чем-то неопределенном, рискованным и не будет угрожать их интересам и интересам их семей…

Очень многие люди, которые пытались уволиться, выйти из системы, публично или непублично, сталкивались с серьезными проблемами. Они не могут трудоустроиться и встречают отрицательный отзыв от общества. Им сложно. Мы не можем игнорировать практические проблемы жизни силовиков, которые решают уйти. Те, кто остается в системе, следят за теми, кто ушел, как сложилась их судьба, какое место в обществе на этом этапе. И мы хотим, насколько это возможно, помочь им решить эти проблемы, чтобы переход не был такой болезненный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».