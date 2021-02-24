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США готовят четыре пакета новых санкций против России

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  • 24.02.2021, 15:47
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США готовят четыре пакета новых санкций против России

Одни только меры в связи с делом Навального будут включать три направления.

Американская администрация готовит сразу четыре пакета новых санкций против России в ответ на дело Алексея Навального, нарушение обязательств по химическому оружию и кибератаку, от которой пострадали 9 федеральных ведомства и более 100 компаний США.

Как сообщили Politico источники в Белом доме, меры в связи с делом Навального будут включать три направления.

Первое - это санкции в рамках Акта Магнитского, которые затронут лиц, причастных к аресту оппозиционера, вернувшегося в Москву после отравления боевым химическим ядом.

Санкции будут подготовлены в ускоренном режиме и введены в действие до того, как будет завершен общий пересмотр политики в отношении Кремля. Пакет появится в ближайшие недели и будет согласован с европейскими партнерами США, говорят источники Politico.

Одновременно готовятся санкции по Акту о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, а также в рамках исполнительного указа 13382, требующего блокировать активы лиц, причастных к распространению оружия массового поражения.

Санкции в связи с ситуацией вокруг Навального были подготовлены еще администрацией Трампа - вскоре после того, как политик оказался в коме, а немецкие медики обнаружили в его анализах следы «Новичка».

Пакет, который включал визовые ограничения для чиновников и дополнительные запреты на экспорт в Россию материалов и технологий двойного назначения, был готов к введению в январе, но Трамп так и не поставил свою подпись под ним в последние недели пребывания в Белом доме.

Эта ситуация изменится, сказал Politico чиновник из администрации Джо Байдена: «Мы не будем сидеть сложа руки перед лицом таких нарушений прав человека».

Одновременно Байден готовит меры в ответ на кибератаку, которая затронула американский Минфин, министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

Самая крупномасштабная за последние 5 лет и, возможно, сложнейшая в истории хакерская операция, по данным спецслужб, была делом рук группы, известной как APT29 или Cozy Bear. Она, как полагают в США, связана со Службой внешней разведки России и несет ответственность за взлом компьютеров Госдепартамента и Белого дома при администрации Барака Обамы.

Советник Байдена по нацбезопасности Джон Салливан на прошлой неделе предупредил, что ответные меры будут готовы в ближайшие недели и будут включать не только санкции.

«Мы гарантируем, что Россий поймет, где для США проходит «красная черта» в подобной деятельности», - заявил он.

Новый пакет будет увязан с мерами за Навального, говорят источники WaPo.

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