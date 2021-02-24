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Россия? Она утонула

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  • Игорь Яковенко
  • 24.02.2021, 16:17
  • 1,874
Россия? Она утонула

Новое выделение законотворческой мысли непосредственно связано с судом над Навальным.

Поскольку минувшим летом в России отменили Конституцию, а также право и посадить теперь можно любого на сколь угодно длительный срок, то вновь принимаемые репрессивные законы полностью утратили смысл и значения норм, регулирующих отношения в обществе. Поэтому каждое новое думское мракобесие теперь выполняет две функции. Во-первых, служит для депутатов способом напомнить о себе хозяевам, чтобы к сентябрю вдруг не забыли при формировании нового состава. А во-вторых, сторонникам изоляции России и превращения ее в "осажденную крепость" важно полностью оторвать российские реалии не только от пресловутого "Запада" но и от здравого смысла, погрузить их в потусторонний мир неких чудовищ, рожденных беспробудным сном разума.

Ярким примером этого нового "законотворчества" стала идея Ирины Яровой, Александра Хинштейна и Сергея Боярского приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма.

Эта инициатива – довольно широкий шаг в сторону абсурда. Статья 354.1. УК РФ, в которой любые сомнения по поводу действий СССР во Второй мировой войне фактически приравнивались к ревизии решений Нюрнбергского трибунала и оправданию нацизма, изначально страдала отсутствием элементарной логики. Поскольку никакому нормальному человеку невозможно объяснить, каким образом сведения о преступлениях СССР в период с 1941 по 1945 годы означают оправдание преступлений Третьего рейха. Даже если эти сведения кому-то кажутся ложными, или даже если они таковыми являются.

"Творчество" Яровой, Хинштейна и Боярского значительно повышает градус безумия. Безумна сама идея, что оскорбление одной категории людей должно иметь больший "правовой вес" по сравнению с оскорблением всех остальных. Ну, и про связь между обидой, мнимой или реальной, нанесенной ветерану и тем, что "обидчик" непременно тем самым оправдывает нацизм, можно говорить только в мире, где не действуют законы логики, а также физики и прочей математики.

Понятно, что данное выделение законотворческой мысли непосредственно связано с судом над Алексеем Навальным. Это вообще весьма важная особенность российских законотворцев – у них в головах есть встроенный датчик движения. Как у лягушки. Вот пуля пролетела и - ага. Уже готов закон об ужесточении наказания для пули. Чтоб неповадно летать. Навальный "оскорбил" ветерана. А у Яровой уже на следующий день готов закон на этот счет.

Кремль тужится, пытаясь родить какую-то новую идеологию в противовес ненавистному либерализму, несколько отличную от милого сердцу, но неприличного фашизма и родного, но несколько устаревшего сталинизма. Идеология не выходит. Выходит путинизм. Не всякий "изм" - идеология. Например, метеоризм явно не идеология. Вот и путинизм тоже. Это политическая практика, не имеющая образа будущего и насаждающая мифологию, в основе которой лежит победобесие – миф о Вечной Победе.

Миф живет в ритуалах. Попытка вернуть Дзержинского на Лубянку - это ритуал победы ГКЧП. Поскольку вынос красного террориста стал символом поражения ГКЧП, то его возвращение станет символом их исторической победы. Не получится поставить Дзержинского - взгромоздят Невского – символ ордынской победы над Западом.

Суд над Навальным за "оскорбление" ветерана – это была попытка утопить Навального как символ протеста в победобесии – в главном мифе путинизма. Новый фантазм от Яровой и Хинштейна – это попытка утопить в победобесии всю страну.

Игорь Яковенко, blogspot.com

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