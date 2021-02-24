Сельское хозяйство на «игле» 1 24.02.2021, 16:45

Государство продолжает тратить миллионы на убыточные предприятия.

В ближайшие годы аграрии получат из бюджета 3 млрд долларов, а банки вновь будут выдавать им льготные кредиты. Несмотря на многочисленные заявления о сокращении поддержки предприятий напрямую, именно им уйдет значительная часть госдотаций.

Сельское хозяйство на «игле»: государство продолжит спасать отрасль дотациями, пишет «Ежедневник».

Государство намерено датировать сельское хозяйство на 8,7 млрд рублей (это около 3,3 млрд долларов) в новой пятилетке. Еще 200 млн рублей поддержки отрасль получит в виде льготных кредитов банков и Банка развития. Эти траты заложены в Госпрограмме «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы.

Как показывает практика реализации предыдущих госпрограмм, запланированной суммой могут и не ограничиться. Так, Госпрограмме 2016-2020 годов потребовались дополнительные средства из бюджета и банковские кредиты. Но это не помогло достигнуть большинства заложенных в нее целей, в том числе валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве оказалась в разы ниже целевого значения.

На что пойдут деньги налогоплательщиков?

Если в государствах-членах ВТО принято поддерживать сельское хозяйство путем вложений в инфраструктуру и маркетинговое продвижение товаров (так называемая «зеленая корзина»), то в Беларуси львиная доля бюджетных денег идет напрямую убыточным организациям. Несмотря на обязательства в рамках ЕАЭС, Беларусь продолжает раздавать дотации, прямо влияющие на цену итоговой сельскохозяйственной продукции.

В новой пятилетке на поддержание текущей деятельности предприятий из бюджета выделят 3 млрд рублей. Также государство инвестирует 42,3 млн рублей в строительство новых молочнотоварных ферм. Организации, реализующие такие проекты, получат бюджетные трансферты в два этапа. На первом этапе 15% от стоимости капитальных затрат без учета НДС выделят по факту ввода объекта в эксплуатацию. На втором – 10% от капитальных затрат без НДС предоставят по факту выхода объекта на полную проектную мощность.

Еще 756,7 млн бюджетных рублей уйдет на компенсацию потерь банков при предоставлении кредитов на льготных условиях и 464,7 млн – на уплату процентов по долгам, которые набрали аграрии (в совокупности это порядка 500 млн долларов).

Правительство предлагает банкам продолжать выдавать кредиты сельхозпредприятиям на завершение строительства и реконструкции молочнотоварных ферм и в 2021–2022 годах. Кредиты будут выдаваться в рублях, проценты по ним предлагается установить в размере ставки рефинансирования, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта. Процент будет уменьшен на размер компенсации из бюджета. Перечень счастливчиков, которым достанутся кредиты, будут определять облисполкомы по согласованию с кредитующими банками.

В целом планируется привлечь в аграрный сектор кредитов на 32,9 млрд рублей, помимо ранее предоставленных займов.

Убытки валу не помеха

Отметим, что помимо прямых бюджетных вложений и льготных кредитов, сельское хозяйство получает большой объем субсидий косвенным путем. Например, в 2021 году запланировано поставить аграрным предприятиям 505 тыс. тонн дизтоплива без акцизов.

Следует отметить, что без господдержки сельское хозяйство Беларуси давно бы обанкротилось. В отрасли убыточными являются 47% предприятий, просроченная задолженность в совокупности составляет 2,8 млрд рублей. Но при этом огромные убытки не мешают сельхоз организациям наращивать производство (+5% за прошлый год).

В целом агропромышленный комплекс в нашей стране работает очень своеобразно. Переплетение дотаций и льгот с искусственным занижением закупочных цен и навязыванием не всегда нужной отечественной техники не позволяет экономистам разобраться, кто в итоге выходит бенефициаром такой цепочки взаимных субсидий.

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