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В Украине сделали первую прививку от коронавируса

  • 24.02.2021, 16:54
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В Украине сделали первую прививку от коронавируса
Евгений Горенко первым вакцинировался от коронавируса в Украине
Фото: zmi.ck.ua

Официально стартовала кампания по вакцинации населения.

В среду, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса — первую прививку сделали врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы Евгению Горенко, пишет «Новое время».

Об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

«Знакомьтесь, это — Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от COVID-19. Это врач-реаниматолог из Черкасс, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы», — проинформировал он в Facebook.

На брифинге он уточнил, что врач после вакцинации чувствует себя хорошо.

«Нужно 30 минут обязательного надзора перед тем, как работник сможет вернуться к работе», — подчеркнул Скичко.

По данным Прочерка, в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Черкасской областной больницы вакцинироваться согласились 10 из 15 врачей и 26 медсестер. Всего в больнице вакцинацию поддержали 156 медиков.

В первый день вакцинации планируют сделать прививки 100 медикам в Черкасской области, сообщил Скичко на брифинге.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Covishield, изготовленной крупнейшим в мире производителем вакцин Serum Institute of India по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.

24 февраля официально стартовала кампания по вакцинации населения.

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет проводиться в несколько этапов:

с февраля по апрель запланирована вакцинация 367 тыс. человек — медиков стационарных учреждений, где лечат COVID-19, и военных, которые участвуют в ООС;

с апреля по май — вакцинация людей старше 80 лет и сотрудников первичной медицинской помощи (1,9 млн человек);

с мая по июнь — вакцинация медиков остальных категорий (363 тыс. человек);

с июня по июль — вакцинация 2,9 млн человек в возрасте 70−79 лет;

с июля по август — вакцинация сотрудников структур госбезопасности (640 тыс. человек);

с августа по сентябрь — вакцинация 2,3 млн человек в возрасте 65−69 лет;

с сентября по октябрь — вакцинация сотрудников сферы образования (1,4 млн человек);

с октября по ноябрь — вакцинация 2,8 млн человек в возрасте 60−64 года;

с ноября по декабрь — вакцинация других категорий населения (1,7 млн человек).

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