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Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО

  • 24.02.2021, 18:02
Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО

Братислава поддерживает евроатлантические стремления Киева.

Правительство Словакии утвердило стратегию внешней политики в 2021 году, в которой среди прочего определены направления сотрудничества с Украиной и поддержка ее евроатлантических стремлений.

Как сообщает "Европейская правда", документ обнародован на сайте правительства.

"Стабильная, демократическая и процветающая Украина остается стратегическим интересом Словацкой Республики. Словакия после визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2020 года продолжит углублять политический диалог и практическое сотрудничество с Украиной, помогая ей в процессе реформ и преобразований на всех уровнях государственное управление", - говорится в документе.

Словакия также намерена участвовать в усилиях международного сообщества по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, включая поддержку Трехсторонней контактной группы и Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине.

"Мы продолжим поддерживать евроатлантические стремления Украины и продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО", - говорится в стратегии.

Также Словакия планирует участвовать в мероприятиях в рамках Крымской платформы.

Кроме того, запланировано участие словацких специалистов в международных миссиях в Украине - СММ ОБСЕ, EUAM, EUBAM.

В отношениях с Россией Словакия будет все так же придерживаться позиции ЕС и НАТО, включая санкционные меры.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина сможет получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) одновременно с Грузией.

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