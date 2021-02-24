Чешские авиалинии увольняют всех сотрудников 1 24.02.2021, 18:27

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фото: avianews.com

Одна из старейших авиакомпаний может прекратить свое существование.

Авиакомпания Чешские авиалинии (CSA) объявила о том, что увольняет всех 430 сотрудников, поскольку из-за пандемии коронавируса понесла большие финансовые потери. Об этом сообщила председатель Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман, пишет издание Novinky (перевод – korrespondent.net.

«CSA планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была поставлена в известность биржа. Мы (профсоюз, - ред.) также были проинформированы об этом. Авиакомпания очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов», - заявила Леффельман.

Она добавила, что ситуации в компании критическая и в CSA, являющемся акционерным обществом, не могут рассчитывать на финансовую поддержку государства. В конце февраля закончится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.

Как в компании собираются дальше действовать, Леффельман не знает.

Известно, что руководство Чешских авиалиний обращалось к властям страны с просьбой поддержать компанию финансово. CSA попросили у государства 1,1 млрд крон (около 42,5 млн долларов). Однако глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что компании финансово помогать не будут.

Летом прошлого года CSA объявила, что к февралю 2021 года планирует сократить количество сотрудников более чем на 300 человек. На тот момент в компании работало около 700 сотрудников.

Авиаперевозчик начал свою работу в 1923 году. Это одна из старейших авиакомпаний в мире.

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