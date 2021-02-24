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Еврокомиссия предложила продлить бесплатный роуминг в ЕС на 10 лет

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  • 24.02.2021, 19:41
Еврокомиссия предложила продлить бесплатный роуминг в ЕС на 10 лет

ЕС согласился отменить плату за роуминг в пределах Союза в 2017 году.

Европейская комиссия предложила продлить правила пользования мобильными услугами во всех европейских странах без дополнительных затрат еще на 10 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

ЕС согласился отменить плату за роуминг в пределах Союза в 2017 году. Политика, которая разрабатывалась 13 лет, была провозглашена институтами как доказательство ценности ЕС для своих граждан. Но действие этих правил должно закончиться в 2022 году.

"В то время, когда необязательные путешествия не рекомендуются, это является важным действием в подготовке светлого будущего. Новый регламент продолжит действующие правила, которые должны закончиться в 2022 году, еще на 10 лет. Это также обеспечит лучшие услуги роуминга для путешественников", - говорится в сообщении.

Предложение Комиссии о продлении действия норм нуждается в одобрении национальных правительств и Европейского парламента.

Новое предложение также включает требование, чтобы люди, которые пользуются услугами мобильной связи в другой европейской стране, имели право "на такое же качество и скорость своей мобильной сети", как дома.

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